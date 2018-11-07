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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تستهدف عصابة تهريب البشر في ألمانيا

الشرطة تستهدف عصابة تهريب البشر في ألمانيا

الشرطة تستهدف عصابة تهريب البشر في ألمانيا
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:36

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة مداهمات كبيرة ضد عصابة لتهريب البشر، شملت تفتيش 47 منزلا في ثلاث ولايات ألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة ألقت القبض على أربعة أفراد مشتبه بهم بتهمة الترتيب لإبرام زيجات صورية في نحو مئتي حالة يجرى التحقيق فيها حتى الآن.

وشارك في الحملة أكثر من 570 شرطيا، وبحسب البيانات فإن أغلب المنازل التي جرى تفتيشها كانت في برلين. كما جرى تفتيش منازل في ولايتي براندنبورج وشمال الراين-ويستفاليا.

ووفقا لبيانات المتحدث نفسه فإن المعتقلين ألمانيان، سنهما 51 و63 عاما، وألمانية ذات 51 عاما وصربي عمره 40 عاما.

وقال الأمني: "نتوقع أن تسفر عمليات التفتيش عن تحريز أدلة شاملة"، مضيفة أن التحقيقات في هذه القضية تُجرى منذأكتوبر عام 2017.

وبحسب البيانات، أسفرت عمليات الزواج الصوري عن ضمان إقامة دائمة في ألمانيا لأفراد من باكستان ونيبال وألبانيا.

وذكر المتحدث أن العصابة كانت تحصل من كل فرد على 16 الف يورو مقابل إتمام عملية الزواج الصوري، موضحا أن المتهمين كانوا يبرمون زيجات مع شخصيات وهمية من منطقة جنوب وشرق أوروبا وكانت وثائق الزواج مزورة بالكامل في بعض الأحيان.

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