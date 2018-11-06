خارجية فلسطين تدين توسيع مستوطنة إسرائيلية

هسبريس ـ مُتابعة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بشروع إسرائيل في أعمال توسيع لمستوطنة على حساب أراض فلسطينية، في رام الله، بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي، إنه "جرت مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرية اللبن الغربي لتوسيع مستوطنة بيت ارييه، وشق طرق استيطانية ضخمة لربط المستوطنات الواقعة شمال غرب رام الله، وتحويلها إلى كتلة استيطانية واحدة ضخمة تمتد حتى مستوطنة اريئيل؛ في عمق الضفة الغربية".

كما استنكرت الوزارة بأشد العبارات مصادرة أكثر من 350 دونما من الأراضي التابعة لخلة مكحول بالأغوار الشمالية، كحلقة في مخططات إسرائيلية "تهدف لتهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار المحتلة وتهويدها بالاستيطان".

وحملت الوزارة الفلسطينية ، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاستيطان الجاري في طول وعرض الضفة الغربية "الذي يتم تحت المظلة الأمريكية وقرارات واشنطن المنحازة للاحتلال والخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

واعتبرت أن واشنطن "توفر الوقت اللازم لليمين الحاكم في إسرائيل لاستكمال رسم خارطة مصالحها الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، وعلى حساب فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط سرعة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي.