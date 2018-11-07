"مؤسسة غيتس" تدعم النساء والأطفال بالتطبيب

هسبريس - د .ب .أ

تعتزم مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية تعزيز الدعم الطبي للنساء والأطفال في الدول النامية.

وأعلنت ميليندا غيتس، زوجة مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات بيل غيتس، أن مؤسستها ستتبرع بمئتي مليون دولار لتوفير أدوية في المراكز الصحية المحلية ضد النزف أو تمويل دورات توعية عن تنظيم الأسرة أو الإرضاع الطبيعي.

ميليندا غيتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت: "في كل مكان في العالم تنقذ هذه المراكز الصحية حياة أمهات وأطفال عندما تتوفر لديها إمدادات الأدوية على نحو سليم ويكون عاملوها مدربين على نحو سليم... هذا طريقنا للتمويل. نريد ضمان تراجع عدد حالات الوفاة بين النساء عقب الولادة، وكذلك حالات الوفاة المبكرة للأطفال".