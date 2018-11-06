أردوغان: تركيا لن تلتزم بعقوبات أمريكا ضد إيران

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران، ووصف الخطوة الأمريكية بأنها تهدف إلى الاخلال بالتوازن في العالم.

وتأتي تصريحات أردوغان للصحفيين، في أنقرة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار، بينهم تركيا، بالإبقاء على مشتريات النفط من طهران.