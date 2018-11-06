24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟ عدد المشاركين : 15761
أرشيف الاستطلاعات

  1. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  2. انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)

  3. مستقبل ترامب والسيطرة على الكونغرس يُشعلان الانتخابات الأمريكية (2.50)

  4. "العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد (1.00)

  5. الملك يخاطب الشعب المغربي في "ذكرى المسيرة" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: تركيا لن تلتزم بعقوبات أمريكا ضد إيران

أردوغان: تركيا لن تلتزم بعقوبات أمريكا ضد إيران

أردوغان: تركيا لن تلتزم بعقوبات أمريكا ضد إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 18:50

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران، ووصف الخطوة الأمريكية بأنها تهدف إلى الاخلال بالتوازن في العالم.

وتأتي تصريحات أردوغان للصحفيين، في أنقرة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار، بينهم تركيا، بالإبقاء على مشتريات النفط من طهران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.