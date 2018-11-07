الإمارات تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة

هسبريس ـ مُتابعة

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2 بالمئة في 2019، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في 2018 وهو مستوى أعلى من المتوقع.

وقال المحافظ مبارك راشد المنصوري، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن الاقتصاد ينمو والسيولة متوافرة وكذلك المبادرات الحكومية، مضيفا أنه يعتقد أن اقتصاد الإمارات يمر بفترة جيدة.

كان البنك المركزي قال في شتنبر الماضي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3 بالمئة، لكن المنصوري قال إنه يأمل أن يصل إلى 2.8 بالمئة بنهاية العام.

وفي وقت لاحق قال للصحفيين إن توقعات النمو للعام المقبل يقودها النفط بشكل أساسي لكن ثمة إسهامات قوية من القطاع غير النفطي.

وطبقت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة هذا العام بينما تعمل على تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وتابع أن الضريبة كان لها أثر استثنائي على التضخم الذي يتوقع أن يصل إلى 3.6 بالمئة بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد البالغة 3.5 بالمئة في المتوسط للعام الحالي وارتفاعا من اثنين بالمئة في 2017.

وقال المنصوري إن من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي العام المقبل ليسجل 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.3 بالمئة هذا العام. وزاد أن الإمارات لا تتوقع أثرا ملموسا على اقتصاد البلد جراء العقوبات المفروضة على إيران.