ماكرون يطالب بجيش لصد أمريكا وروسيا والصين

هسبريس - أ.ف.ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" للدفاع عن القارة بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، في مقابلة أجرتها معه إذاعة "أوروبا 1" في سياق أسبوع من المراسم في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.

ورأى ماكرون، الذي يدعو منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي إلى قوات عسكرية أوروبية مشتركة، أنه يجب على أوروبا أن تحد من اعتمادها على القوة الأميركية، ولا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق للحد من الاسلحة النووية وقع في الثمانينات.

وقال الرئيس الفرنسي "علينا أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية"، وتابع: "حين أرى الرئيس ترامب يعلن انسحابه من اتفاقية كبرى لنزع السلاح أبرمت بعد أزمة الصواريخ في أوروبا في الثمانينات، من يكون الضحية الرئيسية؟ أوروبا وأمنها".

وأكد في المقابلة نفسها: "لن نحمي الأوروبيين ما لم نقرر أن يكون لنا جيش أوروبي حقيقي"، وأضاف أنه "بمواجهة روسيا عند حدودنا والتي أظهرت أن بإمكانها أن تشكل تهديدا (...) إننا بحاجة إلى أوروبا تتولى الدفاع عن نفسها بشكل افضل، بمزيد من السيادية، بدون أن تكتفي بالاعتماد على الولايات المتحدة".

وأسس الاتحاد الأوروبي صندوقا دفاعيا بعدة مليارات اليورو العام الماضي بهدف تطوير قدرات أوروبا العسكرية وجعل القارة أكثر استقلالية على الصعيد الاستراتيجي.

كما تزعمت فرنسا جهودا لإنشاء قوة من تسع بلدان تكون قادرة على التحرك سريعا لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة وعمليات إجلاء من مناطق حرب وتقديم الإغاثة عند وقوع كوارث طبيعية.

وقال ماكرون في المقابلة: "السلام في أوروبا هش" مضيفا "تعرضنا لمحاولات تسلل في الفضاء الإلكتروني وعدة تدخلات في ديموقراطياتنا"، في إشارة واضحة إلى روسيا. كذلك حذر من "قوى متسلطة تعود إلى الظهور وتعيد التسلح عند تخوم أوروبا".

ونبه رئيس الجمهورية الفرنسية إلى "عبثية النزاعات، عبثية القومية العدوانية" التي تعود على حد قوله إلى الظهور في "أوروبا تزداد شقاقات" بفعل الأحزاب التي "تؤجج المخاوف في كل مكان".

ودعا في المقابل إلى الاستماع إلى هذه المخاوف وفي طليعتها المخاوف حيال "أوروبا شديدة الليبرالية لم تعد تسمح للطبقات الوسطى بالعيش بشكل كريم". وتابع: "إننا بحاجة إلى أوروبا تحمي الموظفين بشكل أفضل، تكون أقل انفتاحا على كل الاتجاهات".

وذكر من بين هذه المخاوف الخوف من المهاجرين، مؤكدا "يجب أن نقدم له جوابا حقيقيا، بمبادئنا، من خلال منح اللجوء للذين يتوجب علينا حمايتهم، ومن جهة أخرى اعتماد سياسة تنمية وأمن وحماية لحدودنا".

وقال ماكرون: "السلام والازدهار اللذين نعمت بهما أوروبا لسبعين عاما هما في حقبة ذهبية من تاريخنا"، محذرا بأن ذلك استثناء وليس القاعدة،على مدى آلاف السنين لم يستمر هذا لمثل هذا الوقت الطويل".