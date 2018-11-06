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الرئيسية | خارج الحدود | الأتراك: أدلة في "قضية خاشقجي" لم نكشفها بعد

الأتراك: أدلة في "قضية خاشقجي" لم نكشفها بعد

الأتراك: أدلة في "قضية خاشقجي" لم نكشفها بعد
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:35

أكدت الحكومة التركيةأنها لم تعلن بعد عن كافة الأدلة الخاصة بقضية الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه في مقر قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: "لدينا بعض الأدلة. شاركنا البعض مع الجمهور وهناك أدلة أخرى لم نعلنها بعد".

وأضاف المسؤول في حكومة أنقرة: "سنواصل تشارك المعلومات عندما نتأكد من انتهاء التحقيق".

وكانت النيابة العامة التركية قد صرحت بأن خاشقجي (59 عاما) قد لقي مصرعه مخنوقا وقطعت جثته لاحقا في قنصلية بلاده باسطنبو،ل عندما توجه إلى مقرها للحصول على وثائق ليتمكن من الزواج من تركية، حيث كان في انتظاره 15 من قوات الأمن السعودية الذين سافروا إسطنبول وعادوا إلى الرياض في اليوم نفسه.

وفي هذا الصدد ذكر الوزير متسائلا: "من الواضح أن 15 شخصا جاؤوا إلى اسطنبول لقتل خاشقجي، ممن تلقوا الأوامر؟". وتابع: "إن مسؤولية السعودية اكتشاف ما حدث بجثة خاشقجي وإعلانه لنا، لأن هؤلاء الأشخاص الـ15 ما زالوا في السعودية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:45
مسلس سامحيني جديد لا نهاية له يراد به تعذيب السعودية ما امكن وتحقيق انتصارات سياسية كثيرة مع كل الاطراف
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2 - عبدو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:46
مسلسل تشويق تركي جديد من 100 حلقة.
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19
3 - ali الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:49
تركيا دائما ما تستغل محن الأخرين لتحقيق مكاسب سياسية و تلعب لعبة
البوووزز فعلتها في غزة و سوريا و الآن بالمرحوم خاشقجي
للأسف الكل يصدق أردغان أقصد الشعوب العربية
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-28
4 - simo الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:53
هدا غير مسلسل تركي مغديش يسالي
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5
5 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:15
انها تقنية الابتزاز من خلال ادلة الجرعات ولن تغير من واقع الحقيقة اي شئ الا لصالح الاقتصاد التركي وعودة الدفئ الى علاقته ببني سعود وأمريكا ومركزه التفاوضي حول لعبة إقليمية دولية بالمشرق والشام ،وكما هي عادة الاعراب سيقدمون أكباش الفداء وتطوى القضية كما طويت قضية مقتل الشقيقتين السعوديتين هنا بنيويورك حيث طلبا اللجوء السياسي فتم اختطافهما ورميهما في نهر هودسون
وتم العثور عليهما يوم 24 من الشهر الماضي -قبل يوم من اتصال مسؤول من سفارة السعودية يطلب من الام ان ترحل مع ابنتيها خارج امريكا ؟!؟ وهذا يعني ان هناك تبادل للمعلومات مع جهة بامريكا وسفارة بني سعود أدت الى تصفية الشقيقتين رحمها الله ..باختصار
ان لغة الادلة لاتعني شيئا امام جبروت أعراب حكام بني
سعود والذين قام تحالفهم بقتل أربعين طفلا بقصفه امام مراى العالم فضلا عن مآت المدنيين العزل ...والغريب ان ترامب يبرر ذلك بقوله ان السعودية لا تعرف كيف تستخدم سلاحنا ؟!؟
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2
6 - kasper الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:15
العيب ليس في تركيا و اردوغان الذي يبحث عن مصلحة بلاده ، كل العيب للعرب الذين لا يعرفون الا الصراخ ولا يتقنون الا النفاق ...
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3
7 - يونس المهاجر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:17
ويستمر المسلسل التركي كالعادة. في نظري تركيا لم تستوعب بعد أنها كانت في غفلة من الزمن لما قتل الصحفي على أراضيها. ولهذه الأسباب سوف تسعى هي الأخرى إلى ابتزاز النظام السعودي كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة عدم العثور على جثة الصحفي جعل تركيا في مأزق بعد أن صرح الرئيس التركي أن تركيا تمتلك أدلة عن إدانة القتل المتعمد. هذه القصة كلفت النظام السعودي الكثير و ستتبدد مع مرور الوقت. لو كان انسانا عاديا لما أثار هذا الاهتمام لأن المعارضين كثر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
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-1
8 - mosi. الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:29
السعودية ضد الاخوان وتعتبرهم منظمة ارهابية..اردوغان مع الاخوان لأنه يعتبر نفسه اخر الخلفاء الراشدين...
هناك جريمة وهناك حرب ضروس بين الايديولوجيات...يذكرني هذا بالاحمق الذي اغتال ولي عهد النمسا و أشعل الحرب العالمية...
لا يهم لا النتائج و لا الاسباب...الواقع هو ان اشخاص قتلوا شخص..ونجلي خاشقجي قالوا في امريكا دون ضغوط ان كل ما يريدونه هو دفن والدهم...السؤال..لماذا الكل يتكالب على السعودية الآن...بغض النظر عن اختلافنا مع بعض قرارات قيادات السعودية..ولكن ما تقوم به تركيا و قطر و امريكا و انجلترا و فرنسا و المانيا هو ابتزاز مقيت و تكالب خسيس...فلا يهمهم لل خاشقجي لا العدل..الذي يهمهم هو الضرب الموجع تحت حزام السعودية...فهذه غرصتهم الكبرى...وفرصة السعودية لتعلم الصديق الوفي من العدو...
ولا عزاء لكتائب العدل و الاحسان...
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9 - wood الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:31
ورطة تركيا في هذه القضية لا تختلف عن ورطة السعودية ، فهناك علامة إستفهام كبيرة عن أختيار المجرمين تركيا و استدراج الصحفي لاسطنبول بالضبط لتنفيد هذه الجريمة و كذلك حول خطيبته التركية . كما أن تركيا ارتكبت خطأ فادحا بعدم إعتقال القنصل السعودي بعد تكشف وقوع الجريمة داخل قنصليته ، فكان على الأقل منعه من السفر الا بعد التحقيق معه . فهناك الحديث بكثرة عن الفريق الذي حضر لتصفية الصحفي و هم مجرد منفدون و يتم إهمال القنصل السعودي الي هو حلقة بالغة الأهمية في كشف علاقة الدوائر العليا في العربية السعودية بهذه الجريمة الخطيرة !!!
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10 - سعيد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:32
اى النظام مادا ينتظر من المعارض الخارج البلاد وهو فى اليد العدو ان يدخل البلاده على الظهر الدبابة الغازي.كما وقع للعرق
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11 - أبو صلاح الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 14:39
ما دمتم لديكم أدلة فاكشفوها للعالم وكفى من المسلسلات. نحن نعلم من هو فريق الإعدام و كذلك الفريق الذي أرسل لطمس الاذلة و من أمر. اكشفوا الاذلة في أسرع وقت
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