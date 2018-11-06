الأتراك: أدلة في "قضية خاشقجي" لم نكشفها بعد

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت الحكومة التركيةأنها لم تعلن بعد عن كافة الأدلة الخاصة بقضية الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه في مقر قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: "لدينا بعض الأدلة. شاركنا البعض مع الجمهور وهناك أدلة أخرى لم نعلنها بعد".

وأضاف المسؤول في حكومة أنقرة: "سنواصل تشارك المعلومات عندما نتأكد من انتهاء التحقيق".

وكانت النيابة العامة التركية قد صرحت بأن خاشقجي (59 عاما) قد لقي مصرعه مخنوقا وقطعت جثته لاحقا في قنصلية بلاده باسطنبو،ل عندما توجه إلى مقرها للحصول على وثائق ليتمكن من الزواج من تركية، حيث كان في انتظاره 15 من قوات الأمن السعودية الذين سافروا إسطنبول وعادوا إلى الرياض في اليوم نفسه.

وفي هذا الصدد ذكر الوزير متسائلا: "من الواضح أن 15 شخصا جاؤوا إلى اسطنبول لقتل خاشقجي، ممن تلقوا الأوامر؟". وتابع: "إن مسؤولية السعودية اكتشاف ما حدث بجثة خاشقجي وإعلانه لنا، لأن هؤلاء الأشخاص الـ15 ما زالوا في السعودية".