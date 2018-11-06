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كُتّاب وآراء
الأتراك: أدلة في "قضية خاشقجي" لم نكشفها بعد
أكدت الحكومة التركيةأنها لم تعلن بعد عن كافة الأدلة الخاصة بقضية الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي لقي مصرعه في مقر قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: "لدينا بعض الأدلة. شاركنا البعض مع الجمهور وهناك أدلة أخرى لم نعلنها بعد".
وأضاف المسؤول في حكومة أنقرة: "سنواصل تشارك المعلومات عندما نتأكد من انتهاء التحقيق".
وكانت النيابة العامة التركية قد صرحت بأن خاشقجي (59 عاما) قد لقي مصرعه مخنوقا وقطعت جثته لاحقا في قنصلية بلاده باسطنبو،ل عندما توجه إلى مقرها للحصول على وثائق ليتمكن من الزواج من تركية، حيث كان في انتظاره 15 من قوات الأمن السعودية الذين سافروا إسطنبول وعادوا إلى الرياض في اليوم نفسه.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير متسائلا: "من الواضح أن 15 شخصا جاؤوا إلى اسطنبول لقتل خاشقجي، ممن تلقوا الأوامر؟". وتابع: "إن مسؤولية السعودية اكتشاف ما حدث بجثة خاشقجي وإعلانه لنا، لأن هؤلاء الأشخاص الـ15 ما زالوا في السعودية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
البوووزز فعلتها في غزة و سوريا و الآن بالمرحوم خاشقجي
للأسف الكل يصدق أردغان أقصد الشعوب العربية
وتم العثور عليهما يوم 24 من الشهر الماضي -قبل يوم من اتصال مسؤول من سفارة السعودية يطلب من الام ان ترحل مع ابنتيها خارج امريكا ؟!؟ وهذا يعني ان هناك تبادل للمعلومات مع جهة بامريكا وسفارة بني سعود أدت الى تصفية الشقيقتين رحمها الله ..باختصار
ان لغة الادلة لاتعني شيئا امام جبروت أعراب حكام بني
سعود والذين قام تحالفهم بقتل أربعين طفلا بقصفه امام مراى العالم فضلا عن مآت المدنيين العزل ...والغريب ان ترامب يبرر ذلك بقوله ان السعودية لا تعرف كيف تستخدم سلاحنا ؟!؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
هناك جريمة وهناك حرب ضروس بين الايديولوجيات...يذكرني هذا بالاحمق الذي اغتال ولي عهد النمسا و أشعل الحرب العالمية...
لا يهم لا النتائج و لا الاسباب...الواقع هو ان اشخاص قتلوا شخص..ونجلي خاشقجي قالوا في امريكا دون ضغوط ان كل ما يريدونه هو دفن والدهم...السؤال..لماذا الكل يتكالب على السعودية الآن...بغض النظر عن اختلافنا مع بعض قرارات قيادات السعودية..ولكن ما تقوم به تركيا و قطر و امريكا و انجلترا و فرنسا و المانيا هو ابتزاز مقيت و تكالب خسيس...فلا يهمهم لل خاشقجي لا العدل..الذي يهمهم هو الضرب الموجع تحت حزام السعودية...فهذه غرصتهم الكبرى...وفرصة السعودية لتعلم الصديق الوفي من العدو...
ولا عزاء لكتائب العدل و الاحسان...