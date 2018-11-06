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كُتّاب وآراء
فرنسا .. قتيل ومفقودون في انهيار مبنى بمارسيليا
أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، العثور على شخص متوفى بين الركام وفقدان ما بين 5 و8 آخرين في انهيار مبنى بمدينة مارسيليا، جنوب شرق البلاد.
وأشار وزير الداخلية كريستوف كاستنر إلى أن عملية البحث بين الحطام تجري بشكل دقيق؛ وباستخدام أدوات يدوية بسبب إمكانية وجود ناجين.
وذكر المسؤول الحكومي أن الخبراء يعتقدون أنه من الممكن وجود أحياء بين الركام، حتى ثلاثة أيام من وقوع الحادث، إذا كان لديهم منفذ هواء.
وأشار النائب العام في مارسيليا، زافييه ترابييه، إلى أنه لم يتم العثور على ضحايا على الرصيف أمام المبنى، والمغطى بالركام، رغم تسجيل كاميرات مراقبة لاثنين من المارة قبل دقائق من الحادث.
ويعمل 80 من رجال الحماية المدنية و120 من الشرطة، عبر الاستعانة بالكلاب المدربة، بين الركام بحثا عن قتلى أو أحياء.