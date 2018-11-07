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كُتّاب وآراء
ارتفاع أعداد "مهاجري المتوسط" نحو أوروبا
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أعداد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط في محاولة للوصول لأوروبا ارتفع إلى نحو 100.600 مهاجر هذا العام.
وأشارت المنظمة، ومقرها جنيف، إلى أن هذا خامس عام على التوالي يسجل وصول عدد المهاجرين القادمين لأوروبا عبر البحر المتوسط إلى أكثر من 100 ألف مهاجر.
ومع ذلك، يمثل هذا العدد تراجعا مقارنة بالعام الماضي، عندما بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا شواطئ جنوب أوروبا 154 ألف مهاجر في الفترة ما بين يناير حتى مطلع نونبر 2017.
وقد استقبلت إسبانيا نحو نصف المهاجرين هذا العام، لتحل محل إيطاليا بصفتها المقصد الرئيسي للمهاجرين.
وقدرت المنظمة أن نحو 1989 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية هذا العام.
جدير بالذكر أنه في منطقة شرق البحر المتوسط ،بين تركيا واليونان، مثّل الأطفال أكثر من ربع حالات الوفاة.