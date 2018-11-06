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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة ستينية تورط مهاجرا مغربيا في إسبانيا

وفاة ستينية تورط مهاجرا مغربيا في إسبانيا

وفاة ستينية تورط مهاجرا مغربيا في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 18:10

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي تسبب في وفاة مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 61 عاما، بعدما حاول نزع حقيبتها اليدوية بالقوة بشارع "مانويل موراليس" بجزيرة بالما دي مايوركا.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية بأن الضحية تأثرت بجروح على مستوى الرأس إثر عملية دفع قوية استدعت نقلها على الفور إلى المركز الطبي المحلي لبلدية "Manacor"، مشيرة إلى أن حالتها الصحية الحرجة تطلبت ترحيلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي "سون اسباديس" بمدينة بالما دي مايوركا.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الجاني، البالغ من العمر 28 سنة، لاذ بالفرار على متن دراجة هوائية فور تنفيذه هذا الاعتداء الشنيع، مبرزة في السياق ذاته أن الواقعة استنفرت مختلف التشكيلات الأمنية من أجل الإسراع في تحديد مكان تواجده، ليتم اعتقاله بمكان غير بعيد عن مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أيضا أن المشتبه فيه يقيم بطريقة شرعية فوق التراب الأيبيري، لكنه اعتقل عدة مرات بتهم تتعلق بالسرقة باللجوء إلى العنف، موردة أن السلطات القضائية الإسبانية سترحله نحو بلده الأصلي فور استكمال العقوبات الحبسية التي ستصدر في حقه، بالنظر إلى خطورة الجرائم المقترفة.

وجرى وضع الشاب المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث في التهم الموجهة إليه وإصدار العقوبات المناسبة؛ فيما تمت مراسيم جنازة المسنة الإسبانية بأبرشية "نويسترا سينييورا دي لوس دولوريس" بحضور أفراد من أسرتها والعديد من الجيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Jamal suede الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 18:55
عيت ما نحلل وناقش مع نفسي باش نعرف فين هو الخلل في عقلية المغربي والمغربية بدون الوقوف على سبب الطامة والكارثة ، أولا أغلبية المغاربة في اوربا ليس انهم لم يجيدو شغل بل يحبون الحياة السهلة والغنيمة بأسهل الطرق لا يعنيهم الحرام ولا الصورة النمطية المؤخودة علينا بصفة عامة ولا يخرج احد ويدافع باسم انه هناك وهناك من يعمل بجد نعم أوافقك الرأي ولكن هذا ليس سببب ان يغيرو نظرتهم علينا وان لست مجبر ان اكتب لافتة واخرج بها طول النهار كي أقول ان اشتغل ان ادفع الظرائب ان مواطن صالح هذا لن يجدي بشيء ، في المقابل هناك عدة جنسيات داخل اوربا قديمة وجديدة منها الاجئيين السورين والمشارقة والله لن يفعلوا ما نفعله نحن المغاربة هناك سوريين دخلوا إلى اوربا في فترة وجيزة وعملوا مشاريع ونجحوا في الاندماج وكسب حياة كريمة ، في المقابل لم ارى سورية تتعاطى الفساد أو متبرجة رغم الظروف الصعبة في المقابل أغلبية المغربيات حدث ولا حرج والله هناك من المشارقة والقادمين من الإمارات وقطر يحكون حكايات الف ليلة وليلة على المغربيات هناك ، للأسف هناك من لن يرقه كلامي لكن الحقيقة بعض الأحيان مرة والواقع هو هذا بدون مزايدات .
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23
2 - أيوب الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:01
في الماضي كنا أسياد العالم لأن همنا كان إعلاء كلمة الله ونشر الهدى والنور،اليوم صرنا في الاذلين بسبب يعرفه حتى المجانين وهو تكالبنا على الدنيا والإعراض عن ذكر الله وهداه.تعازينا القلبية الخالصة لأهل الفقيدة ضحية ضائع.
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7
3 - ستندم على مافعلت يامجرم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:03
لو أدخلت السجن وأنت على حق ودافعت وناضلت من أجل أخد حقك فإن السجن قد يكون لك ضلم وقدر،لاكن الأن أنت هو الضالم والقاتل والمعتدي على الناس وفي وطنهم مستغلا حريته وقانونهم لزرع الرعب في أحيائم ومدنهم بضلمك الجائر على العباد.
أتمنى أن تحقق رقمك القياسي الدي كنت تتمناه.
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9
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