وفاة ستينية تورط مهاجرا مغربيا في إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي تسبب في وفاة مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 61 عاما، بعدما حاول نزع حقيبتها اليدوية بالقوة بشارع "مانويل موراليس" بجزيرة بالما دي مايوركا.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية بأن الضحية تأثرت بجروح على مستوى الرأس إثر عملية دفع قوية استدعت نقلها على الفور إلى المركز الطبي المحلي لبلدية "Manacor"، مشيرة إلى أن حالتها الصحية الحرجة تطلبت ترحيلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي "سون اسباديس" بمدينة بالما دي مايوركا.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الجاني، البالغ من العمر 28 سنة، لاذ بالفرار على متن دراجة هوائية فور تنفيذه هذا الاعتداء الشنيع، مبرزة في السياق ذاته أن الواقعة استنفرت مختلف التشكيلات الأمنية من أجل الإسراع في تحديد مكان تواجده، ليتم اعتقاله بمكان غير بعيد عن مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أيضا أن المشتبه فيه يقيم بطريقة شرعية فوق التراب الأيبيري، لكنه اعتقل عدة مرات بتهم تتعلق بالسرقة باللجوء إلى العنف، موردة أن السلطات القضائية الإسبانية سترحله نحو بلده الأصلي فور استكمال العقوبات الحبسية التي ستصدر في حقه، بالنظر إلى خطورة الجرائم المقترفة.

وجرى وضع الشاب المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث في التهم الموجهة إليه وإصدار العقوبات المناسبة؛ فيما تمت مراسيم جنازة المسنة الإسبانية بأبرشية "نويسترا سينييورا دي لوس دولوريس" بحضور أفراد من أسرتها والعديد من الجيران.