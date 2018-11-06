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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال أشخاص خططوا لهجوم على الرئيس الفرنسي

اعتقال أشخاص خططوا لهجوم على الرئيس الفرنسي

اعتقال أشخاص خططوا لهجوم على الرئيس الفرنسي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:35

قال مسؤول مطلع على التحقيقات إنه تم القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه أنه مخطط لشن هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المصدر إن وكالات أمنية اعتقلت ستة أفراد للاشتباه بأنهم وضعوا خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إن الستة أعضاء في اليمين المتطرف ولكن لم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل.

وتم تنفيذ الاعتقالات في ثلاث مناطق من فرنسا هي إيزير جنوب شرقي ليون وموزل على الحدود مع ألمانيا ولوكسمبورج وإيل-ايه-فيلان في الشمال الشرقي قرب مدينة رين.

ولم تتضح على الفور الصلة بين المعتقلين أو كيف كانوا يتصلون ببعضهم البعض.

وحذر ماكرون في مقابلة نشرت يوم الأحد من تهديد حركات اليمين المتطرف في مختلف أرجاء أوروبا قائلا إن الشعور بالزهو بالنفس في ثلاثينات القرن الماضي فتح الباب أمام صعود هتلر في المانيا وموسوليني في إيطاليا

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نفاق الغرب الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:53
هذه تسمى عملية ارهابية تم إحباطها أم ان هؤلاء الموقوفين ليسو بمسلمين !!!.
الغرب يستغل ضعف العرب والأمازيغ والمسلمين بصفة عامة وحالة الهزيمة النفسية التي يعيشونها والذوبان في الاخر ليطلق المصطلحات على حسب هواه لانه يعلم مسبقا بان كثيرا من السدج بنو جلدتنا يصدقونهم.
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