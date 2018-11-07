24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- طقوس الزفاف بقبيلة آيث بويحيي شرق الريف
- المغرب ينوي شراء آلاف الأطنان من القمح الصلب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- العلوي واحتقان الصّحة
- "صمت الفراشات".. جريمة قتل تشوِّش المتفرج وتنطق بألغاز مشوقة
انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)
الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات (3.14)
مستقبل ترامب والسيطرة على الكونغرس يُشعلان الانتخابات الأمريكية (2.50)
- "ماسكتاش" تدعو نساء المملكة إلى فضح المتحرشين بـ"التصفير" - (134)
- دكاترة الوظيفة العمومية يخرجون إلى الشارع ضد "إقصاء الحكومة" - (78)
- الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات - (73)
- جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي - (50)
- الجزائر تمنع مؤلفات بشأن مغربية الصحراء من "صالون الكتاب" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير لبناني يعتذر بعد إهانة المعيشة في مصر
قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان اعتذر لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها في مقابلة صحفية.
وفي مقابلة نشرت أول أمس الاثنين مع صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية شكا الوزير من أن التقارير الإعلامية السلبية بشأن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.
وقال كيدانيان "انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر... لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد".
وذكرت الوكالة أن كيدانيان اعتذر عن تصريحاته في وقت متأخر أول أمس الاثنين وزار السفير المصري في لبنان أمس الثلاثاء.
وفي مصر، قال الإعلامي المؤيد للحكومة أحمد موسى إنه "لا يعنيني أن يقدم هذا الوزر اعتذاره" لكنه شدد على العلاقات الطيبة بين شعبي مصر ولبنان. ووصف ما فعله الوزير بالسفه وقال إن على الحكومة اللبنانية أن تتدخل.
وذكر مصدر دبلوماسي رسمي أن تصريح الوزير للصحيفة "لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبا".
وأضاف "الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة".