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الرئيسية | خارج الحدود | وزير لبناني يعتذر بعد إهانة المعيشة في مصر

وزير لبناني يعتذر بعد إهانة المعيشة في مصر

وزير لبناني يعتذر بعد إهانة المعيشة في مصر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 04:30

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان اعتذر لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها في مقابلة صحفية.

وفي مقابلة نشرت أول أمس الاثنين مع صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية شكا الوزير من أن التقارير الإعلامية السلبية بشأن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.

وقال كيدانيان "انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر... لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد".

وذكرت الوكالة أن كيدانيان اعتذر عن تصريحاته في وقت متأخر أول أمس الاثنين وزار السفير المصري في لبنان أمس الثلاثاء.

وفي مصر، قال الإعلامي المؤيد للحكومة أحمد موسى إنه "لا يعنيني أن يقدم هذا الوزر اعتذاره" لكنه شدد على العلاقات الطيبة بين شعبي مصر ولبنان. ووصف ما فعله الوزير بالسفه وقال إن على الحكومة اللبنانية أن تتدخل.

وذكر مصدر دبلوماسي رسمي أن تصريح الوزير للصحيفة "لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبا".

وأضاف "الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة".

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