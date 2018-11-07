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الرئيسية | خارج الحدود | انتخاب أول مسلمتين لعضوية الكونغرس الأمريكي

انتخاب أول مسلمتين لعضوية الكونغرس الأمريكي

انتخاب أول مسلمتين لعضوية الكونغرس الأمريكي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 11:50

اختار الناخبون في ولايتي مينيسوتا وميشيجان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونجرس الأمريكي وهما لاجئة سابقة فرت من الحرب الأهلية في الصومال وأمريكية من أصل فلسطيني ولدت في ديترويت.

وجاء الفوز الذي حققته المرشحتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب في ليلة الانتخابات عندما أتيح لأعضاء من جماعات من الأقليات الفرصة لتحقيق أول نجاحات في الانتخابات.

وفي مينيسوتا ستحل إلهان عمر (36 عاما) محل عضو الكونجرس كيث إيليسون الذي أصبح في عام 2006 أول مسلم ينتخب للكونجرس وقد قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.

وقبل عامين أصبحت أول أمريكية من أصل صومالي تفوز بمقعد في مجلس تشريعي للولاية في نفس الليلة التي فاز فيها ترامب بالرئاسة بعد حملة دعا فيها إلى منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وستكون إلهان عمر أول عضوة بالكونجرس ترتدي الحجاب.

أما رشيدة طليب (42 عاما) فلها تاريخ من تخطي الحواجز.. ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيجان التشريعي. ورشيدة طليب ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية وكان والدها يعمل في مصنع فورد للسيارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الشيباني الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:07
في الديموقراطيات الحقيقية ليس فيها أنا أبي فلان أو أنا حسابي البنكي كذا وكذا، والدليل هاهو أمامكم.
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25
2 - حمادي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:13
شفتوا في دولة الحق و القانون يقدر الإنسان يمر من مخيمات اللجوء يترشح و يفوز بمقعد في مجلس النواب لا تمييز لا تحقير لا انزعاج..... المهم عند الناس هو الإقناع و العمل و الدفاع عن الحرية و القيم الإنسانية و الصدق في القول و العمل و ليس مهم عندهم الدين العرق أو شكون باك ولا شكون أمك...
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25
3 - الصخراوي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:36
نعم الفوز. بلد لا يعترف الا بالكفاءة و الاستقامة
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1
4 - شقيف الحي المحمدي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:42
الله وحده أعلم بإسلامهن.
ولا نزكّي على الله أحدا.
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-2
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