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الرئيسية | خارج الحدود | مسلحون يُسرحون 79 طالبا مختطفا بالكاميرون

مسلحون يُسرحون 79 طالبا مختطفا بالكاميرون

مسلحون يُسرحون 79 طالبا مختطفا بالكاميرون
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:40

صرح مسؤول كنسي في الكاميرون بأن مسلحين انفصاليين أطلقوا سراح الـ79 طالبا الذين كانوا قد اختطفوهم مؤخرا من مدرسة تابعة للكنيسة المشيخية غربي البلاد.

وقال الكاهن صامويل فونكي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عبر الهاتف :"تم إطلاق سراح الطلاب وعادوا إلى مدرستهم. تواصلنا مع الآباء للمجيئ واصطحاب أبنائهم".

وأضاف أن البالغين الثلاثة الذين كان تم اختطافهم لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

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