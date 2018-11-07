الشرطة الإسبانية: التهديدات في القطارات "كاذبة"

هسبريس - إفي

أكدت الشرطة الإسبانية أن التهديدات التي تسببت في إخلاء محطتي قطارات في مدريد وبرشلونة اليوم كانت كاذبة.

وكان قد تم إعلان حالة التأهب بعد الاشتباه في حقيبة بحوزة امرأة استقلت القطار فائق السرعة من محطة سانتس (برشلونة) في اتجاه أتوتشا (مدريد)، بأن بها عبوة ناسفة.

وعلى إثر ذلك أوقف رجال الشرطة القطار قبل وصوله إلى مدريد وتحققوا من أن محتويات الأمتعة لم تكن خطيرة، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية لـ(إفي).