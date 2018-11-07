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الرئيسية | خارج الحدود | 11 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة سير بموريتانيا

11 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة سير بموريتانيا

11 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة سير بموريتانيا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 12:34

لقي 11 شخصا، على الأقل، مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء حادثة سير مروعة وقعت، صباح اليوم الأربعاء، قرب بلدية أغشوركيت التابعة لمدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة، بجنوب موريتانيا.

و ذكرت مصادر إعلامية موريتانية، أن هذه الحادثة وقعت على طريق (الأمل) جراء اصطدام بين حافلة لنقل الركاب تابعة لإحدى الشركات، وحافلة صغيرة كانت في طريقها الى مدينة أمبود (جنوب) قادمة من العاصمة نواكشوط، مضيفة أن من بين الضحايا أجانب، كانوا على متن حافلة نقل الركاب.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب بشاعة الحادثة وخطورة الجروح التي اصيب بها بعض الضحايا، وأنه تم نقل جثامين القتلى إلى مستشفى ألاك.

وتجدر الإشارة إلى أن طريق الأمل، التي تعد أطول الطرق بموريتانيا، وتربط بين نواكشوط وأغلب مدن وولايات الداخل، وكذا ببلدان الجوار، غالبا ما تكون مسرحا لحوادث سير مميتة، بفعل "انتشار الحفر والتشققات بها وزحف الرمال".

يذكر أن عدد حوادث السير في موريتانيا بلغ، السنة الماضية، 660 حادثة، خلفت مصرع 443 شخصا، و2031 جريحا.

وتتمثل الأسباب الرئيسية المؤدية لوقوع حوادث السير في البلاد، بحسب معطيات رسمية، في السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين السير وتهالك الطرقات وقدمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - العوني الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:25
يقول المثل الشعبي:
الشبكة كتعاود خبار الغربال!
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2 - متابع الأربعاء 07 نونبر 2018 - 14:30
انا اعرف هذه الطريق .. الاجدر ان تسمى طريق الجحيم او الموت . لا علاقة لها بالامل من قريب او من بعيد طريق ضيقة محفرة .
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