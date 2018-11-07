24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. الإقلاع عن تدخين "الحشيش" يحسن ذاكرة الشباب (5.00)

  3. جماعات بالعرائش تستفيد من حافلات للنقل المدرسي‎ (5.00)

  4. الراحل الصقلي .. موجّه تربوي وأديب موسوعي (5.00)

  5. عائلات معتقلي "حراك جرادة" تندد بالمتابعات "الجائرة" للنشطاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عرض عسكري تاريخي في الميدان الأحمر بروسيا

عرض عسكري تاريخي في الميدان الأحمر بروسيا

عرض عسكري تاريخي في الميدان الأحمر بروسيا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:40

شارك عسكريون روس ارتدوا ملابس عسكرية قديمة في عرض في الميدان الأحمر في موسكو اليوم الاربعاء (7 نوفمبر) للاحتفال بمرور 77 عاما علي ذكرى عرض تاريخي أقيم في عام 1941 للقوات الروسية المتجهة لجبهة القتال إبان الحرب العالمية الثانية.

وضم العرض دبابات سار إلى جانبها جنود يرتدون زيا عسكريا يعود للأربعينيات من القرن الماضي ويلوحون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض التاريخي.

وكان العرض الذي أقيم في عام 1941 في العاصمة السوفيتية المحاصرة آنذاك استغرق 15 دقيقة بمناسبة مرور 24 عاما على ثورة أكتوبر عام 1917.

وسعى العرض في ذلك الحين لاستعراض صلابة الجيش الروسي إذ سارت القوات في ساحة أمام الكرملين ثم توجهت من هناك مباشرة إلى جبهة القتال حيث لقي كثيرون حتفهم في معركة موسكو. ولا تزال روسيا تحافظ على تقليد تنظيم عرض عسكري في السابع من نوفمبر تشرين الثاني لإحياء ذكرى المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب قبل 77 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.