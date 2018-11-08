دوغلاس يحصل على نجمة "ممر الشهرة" بهوليوود

هسبريس - رويترز

احتفل الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس بمرور 50 عاما على دخوله مجال العمل الفني بحصوله على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود بالقرب من نجمة والده الممثل الشهير كيرك دوغلاس.

وإلى جانب أبيه كيرك دوغلاس (101 عام) رافقت مايكل دوغلاس (74 عاما) الفائز بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم (وول ستريت) إلى ممر الشهرة زوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز والممثلة جين فوندا.

وقالت فوندا في الاحتفال المقام بهذه المناسبة "حين سمعت أن مايكل سيحصل على النجمة، كان أول ما خطر على بالي لماذا تأخر هذا الأمر طويلا؟ لا سيما أنه كان دائما سابقا عصره".

ومثل دوغلاس في أكثر من 60 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا من بينها المسلسل البوليسي "شوارع سان فرانسيسكو" (ذا ستريتس أوف سان فرانسيسكو) في السبعينيات وفيلم "غريزة أساسية" (بيسيك إنستينكت).

ودوغلاس منتج سينمائي أيضا قدم العشرات من الأفلام المستقلة.

وقال بمناسبة تكريمه "كنت محظوظا بمعاصرة هوليوود الكلاسيكية وهوليوود الجديدة".

وتابع أنه يشعر بالفخر لانضمامه إلى أكثر من 2600 فنان وفنانة على ممر الشهرة في هوليود.