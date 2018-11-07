حرس السواحل الليبية ينقذ 315 مهاجرا غير شرعي

هسبريس - د.ب.أ

تمكن حرس السواحل التابع للبحرية الليبية اليوم الأربعاء من إنقاذ 315مهاجرا غير شرعي في عمليات منفصلة غربي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم البحرية الليبية، عميد بحار أيوب قاسم، في تصريح صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، بقيام أحد الزوارق التابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل (الزورق تليل) بإنقاذ 116 مهاجرا بينهم 16 إمرأة و4 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي على بعد أكثر من 50 ميلا بحريا شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية، وكان ضمنهم 4 مصريين، وجرت عملية انقاذهم جميعا فوق منصة حقل صبراتة النفطي، قبل إيصالهم لنقطة الإنزال الخاصة بالمهاجرين في ميناء مصفاة الزاوية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم لمركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي عملية أخرى جرت اليوم الأربعاء أيضا، وبعد بلاغ حول وجود مهاجرين بحاجة للإنقاذ، تمكنت دورية تتبع القطاع الأوسط بحرس السواحل (الزورق زوارة) من إنقاذ 199مهاجرا بينهم 16 امرأة و٤4أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين تسربت المياه لأحدهما وبدأ يغرق، وسقط أربعة مهاجرين كانوا على متنه في البحر قبل أن يتمكن أفراد الدورية من إنقاذهم مع باقي المهاجرين دون وقوع أي حوادث.

ووفقا لقاسم فقد جرت عملية إنقاذ أحد القوارب على بعد 37 ميلا بحريا شمال مدينة الخمس شرق طرابلس، أما الثاني فجرى إنقاذه على بعد 60 ميلا بحريا شمال ذات النقطة.

وينتمي المهاجرون على القاربين لـ7 جنسيات أفريقية مختلفة، إضافة إلى آخرين من مصر واليمن والسودان وسورية، والجزائر، والسودان، وبنجلاديش.

وأكدت البحرية نقل كل المهاجرين لنقطة حرس السواحل بمدينة الخمس، حيث جرى لاحقا تسليمهم لمركز إيواء تاجوراء بعد تقديم ما يلزم من مساعدات.