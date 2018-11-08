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كُتّاب وآراء
العاهل السعودي يدشن 600 مشروع وسط المملكة
دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الوادي بمنطقة القصيم (وسط)، الأربعاء، أكثر من 600 مشروعا بقيمة 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تنوعت المشاريع بين تنموية وتعليمية وخدمية وقطاع الإسكان.
وقالت قناة "العربية" السعودية إن المشاريع شملت 24 مشروعا لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال إدارة كهرباء القصيم.
وتشمل المشاريع، أكثر من 240 مشروعا لوزارة الشؤون البلدية في أمانة وبلديات منطقة القصيم؛ و8 مشاريع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وآخر للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومشاريع أخرى تعليمية وتدريبية.
وارتفع الإنفاق الحكومي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي، إلى 712.1 مليار ريال (189.9 مليار دولار).