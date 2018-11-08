24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" (5.00)

  3. شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم" (5.00)

  4. يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء (5.00)

  5. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "زارا" تتمدد في عشرات الأسواق الجديدة بالعالم

"زارا" تتمدد في عشرات الأسواق الجديدة بالعالم

"زارا" تتمدد في عشرات الأسواق الجديدة بالعالم
هسبريس - إفي
الخميس 08 نونبر 2018 - 06:20

تفتتح علامة الموضة الإسبانية "زارا" متجرها الإلكتروني العالمي الذي تسعى من خلاله لمد نشاطها إلى 106 أسواق جديدة وبخاصة في إفريقيا والكاريبي وأندونيسيا، لتصبح تقدم التجارة الإلكترونية إلى 155 دولة.

ولدى الشركة حاليا متاجر اعتبارية في 96 سوقا، منها 49 تعرض منتجاتها عبر الإنترنيت، بينما ترتكز غالبية الأسواق الجديدة في أفريقيا مثل أنغولا وكوستاريكا والسنغال وغانا.

وتسعى الشركة بهذه الخطوة لتحقيق هدفها بالوصول لكل الدول في 2020 كما أعلن مؤخرا رئيسها بابلو إيسلا.

وسيتمكن مستخدمو الموقع اعتبارا من أمس من شراء منتجات "زارا" ودفع ثمن الطلبيات باليورو ودفع تكلفة الشحن والجمارك.

ويمكن دفع التكاليف من خلال "بيبال" أو بطائق الائتمان المعروفة، وسيتم إرسال الطلبيات بين ثلاث وسبعة أيام، بحسب جهة الاستلام.

وسيكون الموقع الإلكتروني العالمي متاحا بالانجليزية والفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.