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كُتّاب وآراء
"زارا" تتمدد في عشرات الأسواق الجديدة بالعالم
تفتتح علامة الموضة الإسبانية "زارا" متجرها الإلكتروني العالمي الذي تسعى من خلاله لمد نشاطها إلى 106 أسواق جديدة وبخاصة في إفريقيا والكاريبي وأندونيسيا، لتصبح تقدم التجارة الإلكترونية إلى 155 دولة.
ولدى الشركة حاليا متاجر اعتبارية في 96 سوقا، منها 49 تعرض منتجاتها عبر الإنترنيت، بينما ترتكز غالبية الأسواق الجديدة في أفريقيا مثل أنغولا وكوستاريكا والسنغال وغانا.
وتسعى الشركة بهذه الخطوة لتحقيق هدفها بالوصول لكل الدول في 2020 كما أعلن مؤخرا رئيسها بابلو إيسلا.
وسيتمكن مستخدمو الموقع اعتبارا من أمس من شراء منتجات "زارا" ودفع ثمن الطلبيات باليورو ودفع تكلفة الشحن والجمارك.
ويمكن دفع التكاليف من خلال "بيبال" أو بطائق الائتمان المعروفة، وسيتم إرسال الطلبيات بين ثلاث وسبعة أيام، بحسب جهة الاستلام.
وسيكون الموقع الإلكتروني العالمي متاحا بالانجليزية والفرنسية.