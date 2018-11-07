ترامب يدفع وزير العدل الأمريكي إلى الاستقالة

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، موضحاً أنّه قام بهذه الخطوة بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وقال سيشنز في كتاب الاستقالة الذي أرسله إلى ترامب "بناء على طلبكم أتقدّم منكم باستقالتي".

من جهته كتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر "نشكر المدّعي العام جيف شيشنز على خدمته ونتمنّى له التوفيق!"، مشيراً إلى أنّ ماثيو ويتاكر المسؤول في وزارة العدل سيتولى المنصب بالنيابة في انتظار تعيين بديل دائم.