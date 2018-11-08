إصابات في إطلاق نار بملهى ليلي في كاليفورنيا

هسبريس - متابعة

أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، سقوط عدة إصابات إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي، في مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن اثنين من الشرطة (لم تسمهما) إنّ إطلاق النار وقع بملهى "ذا بوردر لاين بار أند غريل" وشهد إطلاق نحو 30 رصاصة؛ ما أسفر عن سقوط عدة مصابين.

ولم توضح السلطات الأمريكية عدد الإصابات أو خطورتها، كما لم تكشف عن هوية المنفذ ودوافعه.