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الرئيسية | خارج الحدود | الفائض التجاري للصين يقترب من 34 مليار دولار

الفائض التجاري للصين يقترب من 34 مليار دولار

الفائض التجاري للصين يقترب من 34 مليار دولار
هسبريس - متابعة
الجمعة 09 نونبر 2018 - 02:57

سجلت صادرات الصين ارتفاعا بنسبة 20.1% في أكتوبر على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بواقع 26.3% في نفس الفترة، حسبما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وارتفع حجم الفائض التجاري للصين الشهر الماضي إلى 233 مليار و630 مليون يوان (نحو 33 مليار و700 مليون دولار)، مقابل 213 مليار و230 مليون يوان (30 مليار و700 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة العامة للجمارك أن وتيرة نمو التجارة في أكتوبر تجاوزت توقعات المحللين في خضم المخاوف من تأثيرات محتملة للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وعلى أساس شهري، بلغت قيمة الصادرات في أكتوبر، 1.49 تريليون يوان (215 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بسبتمبر.

أما الواردات، فبلغت 1.2 تريليون يوان (181 مليار دولار) في أكتوبر، ما يمثل تراجع بنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق.

ومنذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين، حققت التجارة الخارجية الصينية 25.05 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار)، بواقع زيادة بلغت 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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