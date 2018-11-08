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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا توافق على عرض انقلاب فاشل في الكرملين

روسيا توافق على عرض انقلاب فاشل في الكرملين

روسيا توافق على عرض انقلاب فاشل في الكرملين
هسبريس - إفي
الخميس 08 نونبر 2018 - 17:03

وافقت وزارة الثقافة الروسية على عرض فيلم "Hunter Killer" أو "الصياد القاتل" الأمريكي الذي يتناول قصة جنود أمريكيين ينقذون الرئيس الروسي بعد انقلاب فاشل في الكرملين.

ويعرض الفيلم اليوم الخميس في روسيا، وفقا لما أعلنته شركة "Megogo" الموزعة للعمل وأكدته وزارة الثقافة للصحافة المحلية.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم الذي يقوم ببطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان في روسيا في الأول من نوفمبر الجاري، إلا أنه تم منع عرضه بحجة أن الشركة الموزعة لم تقدم الوثائق اللازمة، بما فيها نسخة من العمل لأرشيف الأفلام الروسي في الوقت المناسب، الأمر الذي نفته الشركة.

وبعدها تحدثت وسائل إعلام روسية وأجنبية عن تدخل الرقابة لمنع الفيلم، وكتب المعارض والنائب البرلماني السابق دميتري جودكوف على الشبكات الاجتماعية أن السبب قد يكون الخوف من تقليد فكرة الفيلم ومحاولة الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتدور أحداث الفيلم حول اختطاف الرئيس الروسي الذي يدعى زاكارين في العمل في مؤامرة دبرها وزير الدفاع، إلا ان الغواصة الأمريكية "يو إس إس أركانساس" وقائدها الذي يجسده بتلر يتدخلان وينقذان الرئيس الروسي.

وكانت روسيا قد حظرت العام الماضي عرض فيلم الكوميديا السوداء "The Death of Stalin" أو "موت ستالين" بعد أن قال مسؤولون إنه يعكس عدم احترام لضحايا حملات تطهير ستالين.

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