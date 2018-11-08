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"إنفلونزا الخنازير" تحصد أرواح 6 أشخاص في غزة

"إنفلونزا الخنازير" تحصد أرواح 6 أشخاص في غزة
هسبريس - الأناضول
الخميس 08 نونبر 2018 - 16:14

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، الخميس، أن 6 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بفيروس H1N1، المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير"، في حين يتلقى 6 آخرين العلاج.

وقال معروف: " ثبت لدى وزارة الصحة إصابة 12 حالة بفيروس الانفلونزا H1N1 أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بقطاع غزة توفي 6 منهم، في حين يتلقى البقية وعددهم 6 العلاج"، مؤكدا أن سبب وفاة المصابين الستة، يرجع إلى "ضعف مناعتهم، كونهم كبار في السن، أو مصابين بأمراض أخرى".

وكشف معروف أن مخازن وزارة الصحة، تخلو من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء (تاميفلو)، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، إصابات بفيروس "H1N1"، لكن لم ينتشر على نطاق واسع.

وسبق لمنظمة الصحّة العالميّة أن اعتبرت انتشار الإصابة بفيروسH1N1 عام 2009 بمثابة "جائحة"، بعد أن تسبب بحدوث وفيات في العديد من دول العالم، وأعلنت عن انتهائها في شهر yqj من عام 2010.

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