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الرئيسية | خارج الحدود | 13 قتيلا في إطلاق نار داخل حانة في كاليفورنيا

13 قتيلا في إطلاق نار داخل حانة في كاليفورنيا

13 قتيلا في إطلاق نار داخل حانة في كاليفورنيا
هسبريس - متابعة
الخميس 08 نونبر 2018 - 12:10

تسبب إطلاق نار في حانة بمنطقة "ثاوزند أوكس" بكاليفورنيا في سقوط 13 قتيلا وإصابة 15 آخرين على الأقل، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه حسب قسم المطافئ في مقاطعة بينتورا فقد "تم طلب العديد من عربات الإسعاف" في مكان إطلاق النار، الذي وقع حوالي الساعة 7.20 (بتوقيت غرينتش).

وأجمع شهود عيان لقناة "إي بي سي" على أن مشتبها فيه ملتحيا يرتدي معطفا أسود وقبعة ألقى قنبلة دخان وهاجم حارس أمن، قبل أن يطلق النار بشكل عشوائي لأزيد من 30 مرة ويلقى حتفه بعد ذلك برصاص الشرطة المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Seddam الخميس 08 نونبر 2018 - 12:31
إذا كان الجاني عربي أو من أحد البلدان الاسلامية فهو إرهابي،و إذا كان أمريكيا أبا عن جد فهو مختل و يعاني إضطرابات نفسية.
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63
2 - stop mensonges الخميس 08 نونبر 2018 - 12:37
في بلاد الويستيرن كل شئ مباح والقتل نكهة الغرب الأمريكي ،وبدون دماء لم توجد اصلا قارة اسمها أمريكا.
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34
3 - Abdellah الخميس 08 نونبر 2018 - 12:42
في بلد يملك فيه الجميع أسلحة, هناك دائما احتمال كبير أن يلجأ شخص ما لأنه فقط في نوبة غضب إلى استعمال هذا السلاح.
رغم أن الرأي العام الأمريكي يحتج ويتظاهر إثر كل فاجعة مماثلة ضد تساهل السلطات على التشديد في تقنين شراء وحيازة الأسلحة، فإن الحكام هناك يكتفون بالتعبير عن إحساسهم بلألم لما يقع وتقديم التعزية والتأكيد على تعزيز المراقبة والحراسة. وطبعا الساسة هناك لا يتحدثون أبدا على تقييد اقتناء الأسلحة حتى لا يغضبو شركات صنع وتسويق تلك الأسلحة "لا يجب توقيف ربح الشركات حتى ولو كلف ذلك موت العشرات من المواطنين الأبرياء وعيش مئات الملايين من الخوف والرعب الدائم". لا أعتقد أن هذا مقبول بتاتا.
الحمد لله فبلادنا بعدا كاين السلاح غير عند اصحاب الحال
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21
4 - حمّادي. الخميس 08 نونبر 2018 - 12:43
إن كان عربيا أو دو أصول عربية فهو عمل إرهابي و إن كان دو جنسية أمريكية فهو يعاني من إضطرابات نفسية كما العادة.
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18
5 - yassine benassou الخميس 08 نونبر 2018 - 12:46
كما العادة ومع فصل الحالات فإنه إرهابي إذا كان مسلما أو مريض نفسي إذا كان ينتمي إلى تيار فكري آخر
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16
6 - Mccfokl الخميس 08 نونبر 2018 - 12:47
تشرميل من نوع اكثر خطورة فما هو السبب يا ترى في اغنى دولة في العالم؟ هل هو تفقير وتجهيل الشعب و الهدر المدرسي وسرقة اموال الشعب ام انه وببساطة التربية التي أنشؤوا عليها في بيوتهم؟
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7 - abderrazak الخميس 08 نونبر 2018 - 13:09
ceci est une point ........de plus dans la panier du Trump

c'est la politique, il faut risquer pour avancer!!
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8 - موظف فاهم الخميس 08 نونبر 2018 - 13:18
فقط لتوضيح فمثل هذه الجرائم تعتبر عمل ارهابي او لا اعتمادا على خلفية الهجوم ان كان من طرف شخص او جماعة تتبنى دين او عقيدة او توجه سياسي ما وكان الهدف من العمل هو ارسال رسالة او ترهيب ناس فهو عمل ارهابي اما ان كان الدافع وراء الهجوم هو الانتقام او دافع أخر او بدون دافع -فقط القتل من اجل القتل- فهو لن يعتبر عمل ارهابي بل جريمة على الأرجح يكون من خلفها "مختل/مريض نفسي'،بكل بساطة.
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9 - محمد الخميس 08 نونبر 2018 - 13:20
إذا طلع ذلك المهاجم مسلم فلن يتأخر ترامب لحظة واحدة ليعلن أمام العالم هل رأيتم؟ ألم أكن محقا حين قلت أنه يجب منع دخول المسلمين نحو أوروبا؟ ألم أكن محقا حين قلت أنه يجب وقف دخول المهاجرين؟ و٠٠و٠٠ إلخ إلخ أما إذا طلع ذلك المهاجم أمريكي من أصول أوروبية فمحلك سر
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10 - جبلي حايل الخميس 08 نونبر 2018 - 13:35
خبر عاجل رجل ملتحي أطلاق النار على الأبرياء وبطبيعة الحال يقصدون العرب ليبدأ مسلسل الدمار.
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