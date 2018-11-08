13 قتيلا في إطلاق نار داخل حانة في كاليفورنيا

هسبريس - متابعة

تسبب إطلاق نار في حانة بمنطقة "ثاوزند أوكس" بكاليفورنيا في سقوط 13 قتيلا وإصابة 15 آخرين على الأقل، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه حسب قسم المطافئ في مقاطعة بينتورا فقد "تم طلب العديد من عربات الإسعاف" في مكان إطلاق النار، الذي وقع حوالي الساعة 7.20 (بتوقيت غرينتش).

وأجمع شهود عيان لقناة "إي بي سي" على أن مشتبها فيه ملتحيا يرتدي معطفا أسود وقبعة ألقى قنبلة دخان وهاجم حارس أمن، قبل أن يطلق النار بشكل عشوائي لأزيد من 30 مرة ويلقى حتفه بعد ذلك برصاص الشرطة المحلية.