مستثمرون كبار يقاضون 16 بنكا في أمريكا

هسبريس - رويترز

تقاضي مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، تشمل بلاك روك وباسيفيك انفستمنت مانجمنت التابعة لأليانز، 16 بنكا كبيرا بدعوى التلاعب في الأسعار بسوق صرف العملات الأجنبية البالغ حجمها نحو 5.1 تريليون دولار يوميا.

الدعوى أقامها المدعون أمس الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، والمدعون هم أنفسهم من قرروا "الانسحاب" من قضية مماثلة تمخضت عن تسويات بقيمة 2.31 مليار دولار مع 15 بنكا من البنوك الستة عشر.

جاءت تلك التسويات بعد تحقيقات أجرتها هيئات تنظيمية في أنحاء العالم وأدت إلى فرض غرامات بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار على عدة بنوك وإدانة بعض المتعاملين أو توجيه اتهامات إليهم.

والبنوك المستهدفة بالدعوى هي بنك أوف أمريكا وباركليز وبي.ان.بي باريبا وسيتي غروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وغولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورغان تشيس وبنك ميتسوبيشي يو.اف.جيه الياباني ورويال بنك أوف كندا ورويال بنك أوف سكوتلند وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس.

واتهم المدعون في الدعوى المُقدمة يوم الأربعاء البنوك بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي عبر التآمر في الفترة من 2003 إلى 2013 للتلاعب في مؤشرات للعملات بما في ذلك أسعار إغلاق دبليو.ام/رويترز لمصلحتهم الخاصة عبر تقاسم أوامر سرية ومراكز تداول.

والبنك المركزي النرويجي وصندوق المعاشات الكبير لهيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا من بين عدد من المدعين الآخرين.

وقالت الشكوى إن الكثير من المدعين يعتزمون إقامة دعوى مماثلة في لندن بحق العديد من البنوك فيما يخص تداولات في أوروبا.

كانت تسوية أجراها سيتي غروب بقيمة 402 مليون دولار هي الأكبر في عملية التقاضي السابقة. ولم يقم كريدي سويس بعد بتسوية تلك القضية ولم يصدر تعليق حتى الآن بشأن الدعوى الجديدة المقامة يوم الأربعاء.