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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات ترحب بدعوة الملك إلى فتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر

الإمارات ترحب بدعوة الملك إلى فتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر

الإمارات ترحب بدعوة الملك إلى فتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:35

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لما ورد في خطاب الملك محمد السادس حول وحدة التراب المغربي ورفضه كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشيدا بمبادرته التي وصفها الوزير الإماراتي بالتاريخية بتشكيل آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بهدف تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن "دعوة العاهل المغربي تصب في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأشقاء وبما يسهم في تنقية الأجواء العربية"، مضيفا أن "إجراء حوار شامل وصريح بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في بدء حوار بناء وإيجابي وتعزيز العلاقات وتعميقها".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن خلال التزامها التاريخي بدعم العمل العربي المشترك، حريصة على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي بين الأشقاء العرب في المغرب العربي تمهيدا لقيام علاقات تعاون وشراكة استراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي".

وكان الملك محمد السادس أكد، أول أمس الثلاثاء أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، مقترحا إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ahmed الخميس 08 نونبر 2018 - 16:09
المغرب والجزائر وتونس إخوة أشقاء أبتعدوا عنا فقط وأتركونا نبني مستقبلنا فأنتم في واد ونحن في آخر
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24
2 - محمد الخميس 08 نونبر 2018 - 16:11
الحل الوحيد استرجاع الصحراء الشرقية عاصمتها تندوف وبشار . هدا هو الصراع الحقيقي بين المغرب والجزائر . هل كانت قبل 1962 حربا بين المغرب والجزائر اصلا لم تكن الدولة الجزائر موجودة . الصراع هو الحدود الموروثة بين المغرب والجزائر . حين اراد المغرب ان يرجع الى المنظمة الافريقية اشترطت الجزائر ان يعترف المغرب بالحدود الموروثة ولكن الرئيس الاتحاد الافريقي تدخل وقال مشكل الحدود ليست فقط بين المغرب والجزائر بل تشمل كثيرا من الدول الافريقية . ثم يقولون تهريب المخدرات بل العكس الجزائر تدخل منها القرقوبي الى المغرب ضيعوا شباب المغرب. لمادا لم يتطرقوا طرد المغاربة من الجزائر ظلما وعدوانا . بدون حياء يقولون على المغرب ان يحترم مبدا الجزائري تقرير مصير الشعوب هناك الانفصاليين في العالم لمادا لم تدعمهم من اجل الاستقلال وتبدا من نفسها فقط المغرب . كفى استهزاءا . لا نريد اي احد ان يراهن الصحراء الشرقية على حساب هواه ارض ستعود بالدم او النار مهما طال الزمن . لا تظنوا ان العدو الجزائري سيسمعكم هم كالحجارة او اشد .ادا لم تضرب راسه على حائط لم يستقيم ابدا .لا تريد تقارب لو كانت جيراننا امريكا مرحبا
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-15
3 - اعصيم سمير الخميس 08 نونبر 2018 - 16:13
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-4
4 - عادل الخميس 08 نونبر 2018 - 16:21
يجب توصل لحل عاجل و سلمي و صريح يحفظ سيادة دولتين
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1
5 - amine الخميس 08 نونبر 2018 - 16:29
اظن بهذا الخطاب الملكي الموجه لاصحاب العقول النيرة للجزائر , سيجعلهم في موقف حرج , فانها فرصة تاريخية لا تعوض عندما مد اول ملك في العالم يده لجيرانه من اجل الصلح وفتح حوار مباشر مع جيرانه الاشقاء للحوار والتشاور فهذا جميل جدا, واتمنى من الجزائر ان لا تتكبر وتفرض شروطها القديمة منتهية الصلاحية وتكب الزيت على النار كما العادة, وهذا ليس في صالح الشعبين اخوين
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2
6 - الصحراء المغربية الخميس 08 نونبر 2018 - 16:30
هل تعلمون آخر الأخبار قالك الجزاءر مستعدة للحوار ولكن لديها شرط أن لا تكون مسألة الصحراء مطروحة
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2
7 - الأغبياء الخميس 08 نونبر 2018 - 16:31
الأغبياء مثل صاحب التعليق الثاني يؤكد فعلا مقولة : الصراخ على قدر الألم ! هههههه الجزائر ولدت سنة 204 قبل الميلاد تحت إسم "مملكة نوميديا " بقيادة الملك ماسنسن النوميدي القسنطيني الجزاىري ، وما الجمهورية الجزاىرية الحالية إلا استمرارية لهذه المملكة ، اما البلا بلا تاعكم يا مراركة رانا نعرفوها ، وفي نفس الوقت باغيين فتح الحوار مع الجزاىر و لسانكم الطويل يمسح الارض و قلوبكم الكحلة المغمومة مازالت على حالها ، حلل وناقش
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-3
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