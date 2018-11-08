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كُتّاب وآراء
الإمارات ترحب بدعوة الملك إلى فتح حوار مباشر وصريح مع الجزائر
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لما ورد في خطاب الملك محمد السادس حول وحدة التراب المغربي ورفضه كل أشكال الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وثمن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشيدا بمبادرته التي وصفها الوزير الإماراتي بالتاريخية بتشكيل آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بهدف تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين الشقيقين.
وقال وزير الخارجية الإماراتي إن "دعوة العاهل المغربي تصب في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأشقاء وبما يسهم في تنقية الأجواء العربية"، مضيفا أن "إجراء حوار شامل وصريح بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في بدء حوار بناء وإيجابي وتعزيز العلاقات وتعميقها".
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن خلال التزامها التاريخي بدعم العمل العربي المشترك، حريصة على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي بين الأشقاء العرب في المغرب العربي تمهيدا لقيام علاقات تعاون وشراكة استراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي".
وكان الملك محمد السادس أكد، أول أمس الثلاثاء أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر، مقترحا إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.