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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا ترحب بعرض المغرب الحوار على الجزائر

إسبانيا ترحب بعرض المغرب الحوار على الجزائر

إسبانيا ترحب بعرض المغرب الحوار على الجزائر
هسبريس - إفي
الخميس 08 نونبر 2018 - 17:50

رحب وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل اليوم بما أسماه "النبأ العظيم" من خلال اقتراح الملك محمد السادس على الجزائر تدشين آليات "لتعزيز العلاقات والتكامل الإقليمي بين البلدين.

ورحب بوريل في تغريدة على شبكة "تويتر" الاجتماعية باقتراح ملك المغرب على الجزائر بإجراء حوار "مباشر وصريح"، لتجاوز الخلافات من خلال آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وأوضح أن هذه المبادرة ستساهم في "تعزيز العلاقات والتكامل الإقليمي بين البلدين الهامين الصدقين المجاورين والشريكين الإستراتيجيين لإسبانيا".

وتمثل هذه الدعوة من جانب ملك المغرب وضعا جديدا بين بلدين يستدعيان سفرائهما للتشاور بشكل دوري وينشران احتجاجات دبلوماسية دائمة على خلفية نزاع الصحراء، حيث تتهم الرباط الجزائر بأنها تقف وراء تمويل وتسليح جبهة البوليساريو.

ولا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 ، كما أن هناك سورا على الحدود المشتركة يمتد لمئات الكيلومترات.

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1 - منير الخميس 08 نونبر 2018 - 18:00
المشكلة هي حكام الجزائر اللدين لم يبدون أي رد فعل أتجاه هده المبادرة..بصراحة لي غطاك بخيط غطيه بحيط والسلام
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5
2 - san الخميس 08 نونبر 2018 - 18:03
نبأ عظيم عندما يتم انقاذ شعب المغرب من البرد و الجوع... نبأ عظيم عندما نسمع بإعطاء اوامر ببناء مستشفيات و مدارس و معاهد و فتح مشاريع لتشغيل أبناء هذا الوطن.... نبأ عظيم لما نسمع بمحاسبة لصوص مال الشعب و ارجاع ما في ذمتهم.... أما اخبار ما تجاملنا به الدول الأخرى فلا ينفعنا بشيء و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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22
3 - محمد الخميس 08 نونبر 2018 - 18:05
يجب على الجزائر أن تتوقف عن تصدير الكوكاين والقرقوبي نحو المغرب وتعتذر عن طرد العائلات المغربية الذين طردو صبيحة يوم عيد الأضحى سنة ١٩٧٥ بعد ذلك ساعتها ربما قلت ربما سنفكر في أن نفتح حوار مع الجزائر
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