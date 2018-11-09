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كُتّاب وآراء
قتيل ومصابان في حادث طعن بملبورن الأسترالية
قتل شخص وأصيب إثنان في حادث طعن نفذه رجل في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم الجمعة.
وأوضح ديفيد كليتون، المتحدث باسم شرطة ولاية فيكتوريا، وعاصمتها ملبورن، أن شرطيا أطلق الرصاص على المهاجم وأصابه في الصدر، مضيفا أنه نقل للمستشفى في حالة خطرة.
وأضاف المتحدث أن "الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر في الوقت الحالي"، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحدد ما إذا كان الحادث له دوافع إرهابية، إلا أن "التحقيقات ما زالت مستمرة ولن نستبعد أي فرضية".
ووقع الهجوم الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي (06:20 ت.غ) حين صدم المشتبه به السيارة التي كان يقودها بمدخل مركز تجاري في شارع بورك وبعدها ترجل من المركبة التي اشتعلت، وبدأ في توجيه طعنات بسكين للحاضرين، ما أسفر عن مقتل شخص.
وطوقت وحدات خبراء المفرقعات مكان الحادث الذي يقع في منطقة تجارية يتردد عليها الكثير من الأشخاص.