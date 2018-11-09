الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً"

هسبريس - أ.ف.ب

كشفت الشرطة الاسترالية، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع هجوم بسكين في ملبورن أوقع قتيلا، على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا غراهام اشتون "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، معتبرا أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.