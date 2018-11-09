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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً"

الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً"

الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:00

كشفت الشرطة الاسترالية، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع هجوم بسكين في ملبورن أوقع قتيلا، على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا غراهام اشتون "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، معتبرا أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عمي صم بكم الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:25
هؤلاء المجانين قدرنا الحزين !!!
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