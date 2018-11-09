تركيا تعتقل عشرات العسكريين في عملية أمنية

هسبريس - متابعة

بدأت الشرطة التركية اليوم عملية أمنية لتوقيف 103 عسكريين بينهم عقيدان ومقدمان بناء على طلب من نيابة اسطنبول جراء علاقتهم المحتملة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليوز 2016.

وألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 74 مشتبها به في العملية التي تجري في 32 من أصل 81 محافظة تركية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وتشتبه النيابة في أن هؤلاء العسكريين على علاقة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.

ومنذ المحاولة الانقلابية، تم طرد ما يزيد عن 8500 عسكري من القوات المسلحة التركية بينهم 150 جنرال للاشتباه في ارتباطهم بشبكة جولن