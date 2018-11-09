24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا
- فرقة أمنية بمراكش تحجز كمية من المخدرات
- منبت الأحرار .. منير باهي
- الباز .. الدين والسينما
- مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس
وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)
فاعلون يطرحون مسارات لنموذج تنموي لمواجهة البطالة والفوارق (5.00)
- بنكيران: "سيدْنا طالعْ لو الدّم" و"مساخيط" يخططون لتفكيك الدولة - (227)
- الخلفي ردا على انتفاضة التلاميذ: "التوقيت الجديد" لا يمس التعليم - (171)
- العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة - (167)
- بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟ - (153)
- موازاة مع احتجاجات التلاميذ .. توقيت مدرسي جديد يلوح في الأفق - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة الفرنسية توقف متهما بالإساءة إلى ماكرون
أوقفت الشرطة الفرنسية، شخصا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
ووقعت الحادثة لدى زيارة ماكرون، مدينة أراس شمالي فرنسا، في إطار جولة داخلية، بمناسبة الذكرى المئوية لـ"يوم وقف إطلاق النار" الذي أنهى رسميا الحرب العالمية الأولى.
وعقب خروجه من اجتماع في مقر البلدية، تعرض ماكرون لـ"إهانة لفظية" من قبل أحد الأشخاص المحتشدين خارج المبنى، وفق صحيفة "فويس دو نورد" المحلية، مساء الخميس.
وسارعت الشرطة إلى توقيف المشتبه به الذي يبدو في أواسط العمر.
ووفق الصحيفة، يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى مجموعة تحتج على رفع أسعار الوقود.
وتضم جولة ماكرون الداخلية 16 محطة، تشمل المواقع التي شهدت أفدح الخسائر في مواجهة الألمان، أو معارك طاحنة، خلال الحرب العالمية الأولى.