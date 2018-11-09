الشرطة الفرنسية توقف متهما بالإساءة إلى ماكرون

هسبريس - متابعة

أوقفت الشرطة الفرنسية، شخصا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ووقعت الحادثة لدى زيارة ماكرون، مدينة أراس شمالي فرنسا، في إطار جولة داخلية، بمناسبة الذكرى المئوية لـ"يوم وقف إطلاق النار" الذي أنهى رسميا الحرب العالمية الأولى.

وعقب خروجه من اجتماع في مقر البلدية، تعرض ماكرون لـ"إهانة لفظية" من قبل أحد الأشخاص المحتشدين خارج المبنى، وفق صحيفة "فويس دو نورد" المحلية، مساء الخميس.

وسارعت الشرطة إلى توقيف المشتبه به الذي يبدو في أواسط العمر.

ووفق الصحيفة، يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى مجموعة تحتج على رفع أسعار الوقود.

وتضم جولة ماكرون الداخلية 16 محطة، تشمل المواقع التي شهدت أفدح الخسائر في مواجهة الألمان، أو معارك طاحنة، خلال الحرب العالمية الأولى.