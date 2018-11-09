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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تراجع سياسة اللجوء الأمريكية الجديدة

الأمم المتحدة تراجع سياسة اللجوء الأمريكية الجديدة

الأمم المتحدة تراجع سياسة اللجوء الأمريكية الجديدة
هسبريس - رويترز
الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:55

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن خبراءها القانونيين يراجعون سياسة أمريكية جديدة تستبعد الكثير من طلبات اللجوء، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة الأمريكية الجديدة تخالف التزامات واشنطن بموجب القانون الدولي للاجئين "زملاؤنا خبراء القانون يراجعون السياسة. أعرف أنها وثيقة طويلة وتحتاج لمراجعة دقيقة".

وكشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن قواعد جديدة أمس الخميس تخفض بشدة عدد المهاجرين المسموح لهم بطلب اللجوء إذ تمنع من يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير مشروع غير مؤهلين للحصول على اللجوء.

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