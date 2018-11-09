"داعش" يتبنّى هجوم ملبورن عبر تطبيق "تليغرام"

هسبريس - أ.ف.ب

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الجمعة، في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له على تطبيق "تليغرام" الهجوم بالسكين الذي أوقع قتيلاً في مدينة ملبورن الأسترالية.

وأوردت وكالة أعماق أنّ "منفّذ عملية (...) الطعن بمدينة ملبورن جنوب شرقي أستراليا هو من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفّذ العملية استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف" الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم المتطرّف.

وفي وقت سابق كشفت الشرطة الاسترالية، أنها تتعامل مع هجوم بسكين في ملبورن أوقع قتيلا، على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا غراهام اشتون "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، معتبرا أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.