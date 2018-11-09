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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يتبنّى هجوم ملبورن عبر تطبيق "تليغرام"

"داعش" يتبنّى هجوم ملبورن عبر تطبيق "تليغرام"

"داعش" يتبنّى هجوم ملبورن عبر تطبيق "تليغرام"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:35

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الجمعة، في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له على تطبيق "تليغرام" الهجوم بالسكين الذي أوقع قتيلاً في مدينة ملبورن الأسترالية.

وأوردت وكالة أعماق أنّ "منفّذ عملية (...) الطعن بمدينة ملبورن جنوب شرقي أستراليا هو من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفّذ العملية استجابة لاستهداف رعايا دول التحالف" الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم المتطرّف.

وفي وقت سابق كشفت الشرطة الاسترالية، أنها تتعامل مع هجوم بسكين في ملبورن أوقع قتيلا، على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا غراهام اشتون "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، معتبرا أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طيار الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:45
مع رفضنا لجميع هاد الأحداث ولكن الي مبغاش يتفهم لي و غنهضر بصفة عامة هو علاش مثلا جريمة بحال هادي راح ضحيتها 1 شخص غيتم تغطيتها بشكل كبير و تقدر تتسبب فاعمال ضد مسلمين وسن قوانين و العديد من الامور و فنفس الوقت ملي تيكون الجاني ابيض و كيقتل العشرات متيقولو والو فقط لانه ولدهم، و دائما تيبقاو ساكتين حتا يتاكدو من هوية المجرم الا كان عربي او مسلم صافي ارهاب و الا كان ابيض راه مريض مسكين اولا تيقولو جريمة كراهية فحالة كانت جريمتو ارهابية كيف وقع فالمعبد اليهودي
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2 - حميد الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:00
ههههه وزوينة هذه بالإضافة أن الرجل كان معروفا بتطرفه لدى الإستخبارات تركتموه حرا طليقا يتجول بعربة رباعية الدفع التي تعتبر سلاحا فعالا للإرهابيين في قتل المارة دهسا؟؟؟؟ ومن الفوق هذه الشي كامل كله السيارة كانت معروفة لدى الشرطة بأنها كانت تتجول في الشوارع وهي مليئة بأخرها بقوارير الغاز دون أن يتم إعتقاله؟ هل رأيتم يا إخوان فاين كتوصل الدسارة متاع حقوق الأنسان بصاحبها وفي الأخير تقولون أن المخزن راه خايب
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3 - Faer الجمعة 09 نونبر 2018 - 14:16
ماذا فعلت استراليا لتتجرع هدا الارهاب ؟ لاتتدخل في هذا العالم
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