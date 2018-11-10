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الرئيسية | خارج الحدود | اتهامات بالتحرش يقيل زعيما سياسيا في أستراليا

اتهامات بالتحرش يقيل زعيما سياسيا في أستراليا

اتهامات بالتحرش يقيل زعيما سياسيا في أستراليا
هسبريس - رويترز
السبت 10 نونبر 2018 - 16:35

استقال زعيم معارضة في أكثر الولايات الاسترالية ازدحاما بالسكان بعدما أثارت حركة (#مي تو) مزاعم بارتكابه سلوكا معيبا.

واستقال لوك فولي زعيم حزب العمال السابق عن ولاية نيو ساوث ويلز يوم الخميس بعدما اُتهم بالتحرش الجنسي بصحفية في شبكة (إيه.بي.سي) قبل أربعة شهور فقط من انتخابات الولاية والتي كان في وضع يؤهله للفوز بها.

وينفي فولي هذه المزاعم وقال إنه كلف محامين بإقامة دعوى قضائية للتشهير.

وتغلب نائب زعيم حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي على كريس مينس وفاز بقيادة الحزب في الولاية والتي صارت شاغرة بعد استقالة فولي في مؤتمر حزبي بعد ظهر اليوم السبت.

وسيقود دالي حزب العمال في الولاية في الانتخابات التي تجرى يوم 23 مارس في أكبر الولايات الاسترالية.

لكن على الرغم من استقالة فولي فمن المرجح أن تؤثر هذه الفضيحة على فرص الحزب في الفوز.

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1 - حسن لايف السبت 10 نونبر 2018 - 16:53
عندنا في المغرب السياسي يرتكب أخطاء.. يغرق فيها الجمل بما حمل.. ومع ذلك ينفض عنه الغبار ويستانف البحث عن كوارث أخرى ربما تقوده إلى مناصب قيادية عوض المحاكمة
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