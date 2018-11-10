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كُتّاب وآراء
واشنطن تتوقف عن تزويد طائرات التحالف بالوقود
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس أن بلاده ستتوقف عن الإمداد بالوقود جوا لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال ماتيس في بيان "ندعم قرار المملكة العربية السعودية، الذي اتخذ عقب التشاور مع الإدارة الأمريكية، لاستخدام القدرات العسكرية للتحالف من أجل تزويد طائراته بالوقود لدعم عملياته في اليمن".
ويضع هذا القرار نهاية لأحد مظاهر الدعم الحاسمة للتحالف العربي من جانب الولايات المتحدة في إطار النزاع الدائر في اليمن الذي يشهد اسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بواقع مليون و800 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، منهم نحو 400 ألف يواجهون خطر وشيك بالموت جوعا.
وأضاف ماتيس "نحن نركز جميعا على دعم الحل للأزمة، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة، مارتن جريفيث"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع التحالف واليمن من أجل الحد من الضحايا المدنيين وتوسيع انتشار الجهود الإنسانية العاجلة في كل أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، طالب التحالف العربى بقيادة السعودية، الولايات المتحدة بوقف تزويد طائراته بالوقود جوا أثناء عملياته العسكرية ضد الحوثيين باليمن، بعد أن أصبح التحالف قادرا على القيام بذلك بشكل مستقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم.
كما أبدت قيادة التحالف أملها في "أن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق".
وتأتي هذه الخطوة في خضم المطالبات من جانب المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان بوقف المساعدات للسعودية التي تشارك في حرب اليمن في إطار التحالف العربي منذ مارس 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الحوثي يغلق مستودعات القمح والغذاء لمحاولة اظهار الحرب بازمه انسانيه ويستخدم المدنيين كدروع بشرية .
المهم ان ترجع اليمن دولة عربيه بعيدا عن الايدي الايرانيه التي قتلت ملايين العرب في سوريا واليمن والعراق .
في الأول كان الدعم الامريكي والعالمي للتدخل لصالح الحكومة الشرعية في اليمن ولما ساءت الأوضاع بفعل طول أمد الحرب وكثرة المتدخلين وإقبال الحوثيين وصالح غفر الله له على القتل والتقتيل بدعم من إيران سحبت أمريكا مدربيها العسكريين ومستشاريها وفي الاخير بدأت تنادي بوقف القصف وحماية المدنيين والان تنادي بالحوار بين اليمنيين لإحلال السلام
المشكل أن الفريقين معا يقولون بلزوم الحوار ولكن كل بشروطه
ما ذا جنينا من هذا الربيع العربي كله
خراب في خراب
وعندنا في المغرب ناس ركبوا على الموجة وصاروا يتنعمون في خيرات البلاد وحدهم ويصدرون القرارات التي تضر بالقدرة الشرائية للمغاربة وتتغد الاجراءات الغريبة آخرها الساعة الصيفية على طول العام
قبحه الله من ربيع تحول إلى مسخ