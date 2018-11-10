واشنطن تتوقف عن تزويد طائرات التحالف بالوقود

هسبريس - افي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس أن بلاده ستتوقف عن الإمداد بالوقود جوا لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال ماتيس في بيان "ندعم قرار المملكة العربية السعودية، الذي اتخذ عقب التشاور مع الإدارة الأمريكية، لاستخدام القدرات العسكرية للتحالف من أجل تزويد طائراته بالوقود لدعم عملياته في اليمن".

ويضع هذا القرار نهاية لأحد مظاهر الدعم الحاسمة للتحالف العربي من جانب الولايات المتحدة في إطار النزاع الدائر في اليمن الذي يشهد اسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بواقع مليون و800 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، منهم نحو 400 ألف يواجهون خطر وشيك بالموت جوعا.

وأضاف ماتيس "نحن نركز جميعا على دعم الحل للأزمة، تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة، مارتن جريفيث"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع التحالف واليمن من أجل الحد من الضحايا المدنيين وتوسيع انتشار الجهود الإنسانية العاجلة في كل أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق، طالب التحالف العربى بقيادة السعودية، الولايات المتحدة بوقف تزويد طائراته بالوقود جوا أثناء عملياته العسكرية ضد الحوثيين باليمن، بعد أن أصبح التحالف قادرا على القيام بذلك بشكل مستقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم.

كما أبدت قيادة التحالف أملها في "أن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق".

وتأتي هذه الخطوة في خضم المطالبات من جانب المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان بوقف المساعدات للسعودية التي تشارك في حرب اليمن في إطار التحالف العربي منذ مارس 2015.