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كُتّاب وآراء
ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تريد "أوروبا قوية" ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة عندما يتعلق الأمر بتقاسم عبء الدفاع.
وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها بعد أن رحب به نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس "نريد أوروبا قوية، هذا مهم جدا لنا وأيا كانت الطريقة الأفضل والأكفأ لنفعل هذا فستكون شيئا يرغب فيه كلانا".
وردا على سؤال عما قصده من تغريدة قال فيها إنه شعر بالإهانة من تصريحات لماكرون عن ضرورة أن تخفض أوروبا اعتمادها على الولايات المتحدة في الأمن، قال ترامب "نريد أن نساعد أوروبا لكن عليها أن تكون عادلة. الإسهام حاليا في العبء يقع بشكل كبير على الولايات المتحدة".
وقال ماكرون إنه يتفق مع وجهة نظر ترامب بشأن حاجة أوروبا لتمويل جزء أكبر من التكاليف في حلف شمال الأطلسي.
وقال بالإنجليزية "لهذا أعتقد أن اقتراحاتي بشأن الدفاع الأوروبي تتناسب تماما مع ذلك".
وأضاف أنه سيبحث خلال اجتماع مع ترامب يستمر لساعة قضايا تشمل إيران والصراعات في سوريا واليمن وتغير المناخ والتجارة.
وكان ترامب قد خفف من حدة تهديده بفرض رسوم على السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي عندما بحث الجانبان رفع الرسوم عن واردات الاتحاد الأوروبي من الألومنيوم والصلب.
وقال ترامب إن المفاوضات تحرز تقدما.
وأضاف "سنرى إذا كنا نستطيع التوصل إلى نتيجة بهذا الشأن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هم يريدون تقويات علاقتهم الدبلوماسية والتجارة وﻹقتصادية واستثمار في جميع المجالات المختلفة في كل مكان في العالم وتقوية صفوفهم عسكرياً وصناعيا بعدما أزالو ونهاو من الحرب الباردة.
وﻷعراب يتسابقون في لخيﻻفات ومعاكسات فى جميع المجالات المختلفة. عكس ما أراده الله للمسلمين. الملك سيدي محمد سادس له بوعد ناظر وقوة والشجاعة وذالك بمبادرته الشجاعة ليكون سلم و الهناء في كل مكان من مغربيا الكبير.