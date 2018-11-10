24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2407:5213:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا (5.00)

  2. تلاميذ يحتجون ضد "الساعة" بسطات وبرشيد (5.00)

  3. منبت الأحرار .. منير باهي (5.00)

  4. حركة "قادمون وقادرون" تنعّي عبد الحميد الجمري (5.00)

  5. لماذا يهاجم الغرب ترامب؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع

ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع

ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع
هسبريس - رويترز
السبت 10 نونبر 2018 - 13:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تريد "أوروبا قوية" ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة عندما يتعلق الأمر بتقاسم عبء الدفاع.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها بعد أن رحب به نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس "نريد أوروبا قوية، هذا مهم جدا لنا وأيا كانت الطريقة الأفضل والأكفأ لنفعل هذا فستكون شيئا يرغب فيه كلانا".

وردا على سؤال عما قصده من تغريدة قال فيها إنه شعر بالإهانة من تصريحات لماكرون عن ضرورة أن تخفض أوروبا اعتمادها على الولايات المتحدة في الأمن، قال ترامب "نريد أن نساعد أوروبا لكن عليها أن تكون عادلة. الإسهام حاليا في العبء يقع بشكل كبير على الولايات المتحدة".

وقال ماكرون إنه يتفق مع وجهة نظر ترامب بشأن حاجة أوروبا لتمويل جزء أكبر من التكاليف في حلف شمال الأطلسي.

وقال بالإنجليزية "لهذا أعتقد أن اقتراحاتي بشأن الدفاع الأوروبي تتناسب تماما مع ذلك".

وأضاف أنه سيبحث خلال اجتماع مع ترامب يستمر لساعة قضايا تشمل إيران والصراعات في سوريا واليمن وتغير المناخ والتجارة.

وكان ترامب قد خفف من حدة تهديده بفرض رسوم على السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي عندما بحث الجانبان رفع الرسوم عن واردات الاتحاد الأوروبي من الألومنيوم والصلب.

وقال ترامب إن المفاوضات تحرز تقدما.

وأضاف "سنرى إذا كنا نستطيع التوصل إلى نتيجة بهذا الشأن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Touhali السبت 10 نونبر 2018 - 15:00
la paix et prospérité aux peuples.
هم يريدون تقويات علاقتهم الدبلوماسية والتجارة وﻹقتصادية واستثمار في جميع المجالات المختلفة في كل مكان في العالم وتقوية صفوفهم عسكرياً وصناعيا بعدما أزالو ونهاو من الحرب الباردة.
وﻷعراب يتسابقون في لخيﻻفات ومعاكسات فى جميع المجالات المختلفة. عكس ما أراده الله للمسلمين. الملك سيدي محمد سادس له بوعد ناظر وقوة والشجاعة وذالك بمبادرته الشجاعة ليكون سلم و الهناء في كل مكان من مغربيا الكبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.