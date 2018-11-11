أكبر سفينة في العالم ترسو في ميناء مدينة ميامي

هسبريس - إفي

رست "Symphony of the Seas" أو "سمفونية البحار"، السفينة الضخمة التابعة لشركة (رويال كاريبيان) والتي بحمولتها التي تزن 228 طنا تعد الأكبر في العالم، في قاعدتها بميناء ميامي، حيث من المقرر افتتاحها رسميا الخميس المقبل.

ووصلت السفينة "الأكثر ابتكارا" للشركة المذكورة، والبالغ طولها 362 مترا، إلى ميامي الجمعة قادمة من رأس كانافيرال الميناء الأول في الولايات المتحدة، بعد القيام بموسمها الافتتاحي في البحر المتوسط.

وأجبرت الأبعاد الضخمة لهذه السفينة الشركة على إقامة رصيف جديد يتوافق مع حجمها في ميناء ميامي الذي يعد الأهم في العالم في هذا القطاع.

وتسع السفينة لخمسة آلاف و518 راكبا في كبائنها البالغ عددها ألفان و759 كبينة، كما يوجد على سطحها مساحة كبيرة للترف تتضمن مسارا انزلاقيا "زيبلاين" وساحة للتزلج على الجليد ومحاكاة الأمواج وأطول زلاقة في أعالي البحار وفرق موسيقية، فضلا عن حانة تخدم فيها روبوتات.

وبعد تقديمها رسميا في قاعدتها الخميس المقبل، ستبدأ "سمفونية البحار" بعد ذلك بيومين رحلاتها على مدار سبع ليال في الكاريبي الشرقي والغربي.

واعتبارا من مايو 2019 ستتوقف السفينة في محطة جديدة بجزيرة خاصة تمتلكها الشركة في أرخبيل باهاماس، وتسمى كوكوكاي.