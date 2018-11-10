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كُتّاب وآراء
أمطار غزيرة وسيول تقتل 12 شخصا في الأردن
قال مسؤولون اليوم السبت إن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب أمطار غزيرة وسيول في مناطق من الأردن أمس الجمعة وإن السلطات أجلت سياحا أجانب من مدينة البتراء الأثرية ومقاصد أخرى تحظى بشعبية.
وتعرضت المملكة في الآونة الأخيرة لسيول وأمطار غزيرة. وفي أسوأ واقعة لقي 21 شخصا حتفهم معظمهم تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت مع تدفق مياه الأمطار عبر الأودية.
وقالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة إن أكثر من 3500 زائر نقلوا إلى مناطق آمنة أمس الجمعة قبل أن تغرق السيول أجزاء من مدينة البتراء الجبلية الجنوبية التي تشتهر بأطلال حجرية منحوتة.
وحظرت السلطات جميع الرحلات السياحية وأعلنت حالة طوارئ في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر التي تقع أبعد إلى الجنوب بينما استمر هطول المطر بعض ساعات ثم هدأ في الليل.
وقالت السلطات اليوم السبت إنها أجلت مئات الأسر التي تعيش في خيام متنقلة في مناطق ريفية وصحراوية نائية وتجمعات سكنية متفرقة في قرى في المناطق الجنوبية في البلاد التي شهدت أسوأ اجتياح للسيول.
وقال مسؤولون إن بينهم أسرا من لاجئين سوريين يعملون رعاة ومزارعين.