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كُتّاب وآراء
تركيا تقدم تسجيلات مقتل خاشقجي إلى دول أوروبية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وذكرت مصادر تركية في وقت سابق أن السلطات لديها تسجيلا صوتيا يُقال إنه يوثق جريمة القتل.
وقال أردوغان، قبل سفره إلى فرنسا لحضور مراسم ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، إن السعودية تعلم أن قاتل خاشقجي من بين مجموعة من 15 شخصا كان قد وصل إلى تركيا قبل يوم من مقتله في الثاني من أكتوبر .
وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم السبت على ضرورة تقديم السلطات السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في تركيا.
وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
و هل تركيا ستقدم دليل ادانتها التجسس على السفارات و هو ما سيعرضها الى عقوبات كبيرة ، اكيد لن تقدر .
القضية انتهت و فشلت تركيا في ابتزاز السعودية.
اردوغان بائع كلام فقط لم يقدم شيءا و الدليل انه دول اروبية و لم يذكر اسماء تلك الدول ليبقى الامر مبهم .
هل كان قتل خاجقشي ضروري هل طريقة القتل وكيفية التخلص من جثته على النوح المصرح به كان ضروريا
عن اي زعزعة الاستقرار يتحدثون لقد بدئ مفعول دولار البترول يسري في عروق هذه الدول
اذا مرت هذه الجريمة مر الكرام علينا ان نتوقع جريمة اكثر منها بشاعة
الطاغية لا يقهره الا الجوع
مشاركة في قتل خاشقجي رحمه الله .
وكيف لاتصال ترامب وماكرون يريد طي الملف لمصالح مادية؟