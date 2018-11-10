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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تقدم تسجيلات مقتل خاشقجي إلى دول أوروبية

تركيا تقدم تسجيلات مقتل خاشقجي إلى دول أوروبية

تركيا تقدم تسجيلات مقتل خاشقجي إلى دول أوروبية
هسبريس - رويترز
السبت 10 نونبر 2018 - 14:35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وذكرت مصادر تركية في وقت سابق أن السلطات لديها تسجيلا صوتيا يُقال إنه يوثق جريمة القتل.

وقال أردوغان، قبل سفره إلى فرنسا لحضور مراسم ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، إن السعودية تعلم أن قاتل خاشقجي من بين مجموعة من 15 شخصا كان قد وصل إلى تركيا قبل يوم من مقتله في الثاني من أكتوبر .

وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم السبت على ضرورة تقديم السلطات السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في تركيا.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - fouad chetouani السبت 10 نونبر 2018 - 14:55
وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16
2 - زهير السبت 10 نونبر 2018 - 15:00
سؤال بسيط
و هل تركيا ستقدم دليل ادانتها التجسس على السفارات و هو ما سيعرضها الى عقوبات كبيرة ، اكيد لن تقدر .
القضية انتهت و فشلت تركيا في ابتزاز السعودية.
اردوغان بائع كلام فقط لم يقدم شيءا و الدليل انه دول اروبية و لم يذكر اسماء تلك الدول ليبقى الامر مبهم .
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-11
3 - hobal السبت 10 نونبر 2018 - 15:08
ا لا تتسبب قظية خاجقشي في المزيد منزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط
هل كان قتل خاجقشي ضروري هل طريقة القتل وكيفية التخلص من جثته على النوح المصرح به كان ضروريا
عن اي زعزعة الاستقرار يتحدثون لقد بدئ مفعول دولار البترول يسري في عروق هذه الدول
اذا مرت هذه الجريمة مر الكرام علينا ان نتوقع جريمة اكثر منها بشاعة
الطاغية لا يقهره الا الجوع
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0
4 - sss السبت 10 نونبر 2018 - 15:21
يوما عن يوم ، يزداد الوثوق ، أن تركيا
مشاركة في قتل خاشقجي رحمه الله .
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0
5 - ايت الراصد:المهاجر السبت 10 نونبر 2018 - 15:24
انها معلومة ليست بجديدة ولقد سبق ان ذكرت ذلك من خلال رأي سابق -قبل أسبوع -لان المعلومات كانت مخزنة باي كلاود .."فمن خلال الرصد الدقيق ومن مصادر متعددة هنا بامريكا تاكدت من التالي ...فاردوغان والذي يملك كل المعلومات لم يدل بكل التفاصيل ..وبالتالي كانت هناك ردة فعل الراي الدولي الذي علم ان هناك صفقة بين امريكا وتركيا من جهة والسعودية وأردوغان من جهة اخرى ،لقد صرح خاشقجي بان على العرب ان يؤسسوا قناة تنقل صوتهم بحرية، وفعلا لقد كان على وشك تأسيس قناة الاخبار العربية من قطر ؟..الاهم ان المديرة 'جينا هاسبيل" للمخابرات الامريكية أمدت المخابرات التركية بمعلومات عن محاولة التنفيذ للعملية مقابل الإفراج عن القس العميل الامريكي وبالتالي فقد اجتهد الثعلب الحقيقي للمخابرات التركية "هاكان فيدان "..الذي يعتبره اردوغان خزان أسراره ومكتشف عملية الانقلاب الفاشل..و نتيجة توفر تسجيلات مخزنة ب"اي كلاود"من خلال ساعة خاشقجي فان ابقاء العملية سرا فشلت وتم فضحها عالميا.."هذا ماذكرته واضيف كيف ان تركيا لم تنقذ خاشقجي من الاغتيال الوحشي والتي كانت تعلم به ؟
وكيف لاتصال ترامب وماكرون يريد طي الملف لمصالح مادية؟
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