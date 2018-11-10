تركيا تقدم تسجيلات مقتل خاشقجي إلى دول أوروبية

هسبريس - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا قدمت تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وذكرت مصادر تركية في وقت سابق أن السلطات لديها تسجيلا صوتيا يُقال إنه يوثق جريمة القتل.

وقال أردوغان، قبل سفره إلى فرنسا لحضور مراسم ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، إن السعودية تعلم أن قاتل خاشقجي من بين مجموعة من 15 شخصا كان قد وصل إلى تركيا قبل يوم من مقتله في الثاني من أكتوبر .

وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم السبت على ضرورة تقديم السلطات السعودية لمعلومات كاملة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في تركيا.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.