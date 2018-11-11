الكوريتان تسحبان جنودهما من المراكز الحدودية

هسبريس - د.ب.أ

قامت الكوريتان ، الشمالية والجنوبية، بسحب قوات حرس الحدود والأسلحة في عديد من نقاط التفتيش الحدودية، في إطار الترتيبات التي وضعاها لإنهاء الأعمال العدائية العسكرية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول، السبت، إن عمليات سحب القوات والأسلحة جرت في 11 موقعا مقاما على الجانب الكوري الجنوبي.

وأضاف إن "كوريا الشمالية سحبت جنودها من عدد مماثل من المراكز الحدودية".

وبدأت كوريا الجنوبية في إزالة المراكز الحدودية على جانب الحدود التابع لها، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه.

واتفق الجانبان على إزالة 11 نقطة تفتيش حدودية على كل جانب من المنطقة المنزوعة السلاح الكائنة بين الدولتين.

وسيتم إزالة جميع المباني تماما على الجانبين باستثناء نقطة تفتيش واحدة على كل جانب.

ومن المقرر أن تشكل لجان مراقبة في دجنبر المقبل للتأكد من أن الجانبين التزما بالاتفاق.

والهدف من هذه المرحلة الأولى من إزالة النقاط العسكرية، هي أن تكون اختبارا لتنفيذ إزالة جميع المواقع العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية عسكرية وقعها وزيرا الدفاع بكل من كوريا الشمالية والجنوبية أثناء مشاركتهما في قمة بين الكوريتين في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية في شتنبر الماضي.

وقامت الدولتان خلال الأسابيع الأخيرة بإزالة جميع الألغام الأرضية من المنطقة الأمنية المشتركة بقرية بانمونجوم الحدودية.

وتقع المنطقة الأمنية المشتركة في وسط المنطقة منزوعة السلاح، التي قسمت شبه الجزيرة الكورية منذ نهاية الحرب الكورية (1950 – 1953)، ويبلغ عرض المنطقة منزوعة السلاح أربعة كيلومترات وطولها نحو 250 كيلومترا.