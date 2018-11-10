24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبابي: فعلت المطلوب للفوز بجائزة الكرة الذهبية
- الجسم يحرق وقت الراحة سعرات أكثر في المساء
- عريقات يثمن دعوة الملك إلى الحوار مع الجزائر
- الرئيس ماكرون يحظى بثقة 27% من الفرنسيين
- تنسيق أمني يوقع بمروجين للأقراص المهلوسة
يابانيون يقاضون الحكومة لوقف تمويل "الاحتفالات الإمبراطورية" (5.00)
- الحكومة تفرج عن تفاصيل دراسة اعتماد "الساعة الإضافية" بالمغرب - (257)
- ليلة الحكم على بوعشرين .. دموع وإغماءات وهذه قيمة التعويضات - (119)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يبحث عن مستشارين جدد - (104)
- شيوخ الصحراء يُجمِعون على ضرورة طي صفحات الخلاف مع الجزائر - (58)
- سكان فاس "يطردون" الأزمي .. وحصيلة "العمدة" تتوسل العثماني - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على 4 إسرائيليين فُقدوا في سيول الأردن
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إنه تم العثور على أربعة إسرائيليين فقدوا الاتصال بأسرهم خلال تواجدهم في مناطق جنوبى المملكة تعرضت لسيول .
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية / بيترا / عن غنيمات قولها "سفارتنا في تل ابيب تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لغايات التأكد من المعلومة وطلب الأسماء للإسرائيليين المفقودين".
وأوضحت أنه حتى الآن جرى تواصل 4 أفراد إسرائيليين مع أسرهم، فيما لا تزال المعلومات بشأن اثنين آخرين غير مؤكدة.
كانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق السبت ،أن السلطات فقدت الاتصال مع اثنين من السياح الإسرائيليين فى جنوب الأردن وسط فيضانات عارمة فى عدة مناطق أودت بحياة 11 شخصا منذ أمس الجمعة.
وترددت تقارير أن أربعة سياح إسرائيليين إضافيين في الأردن في وضع آمن، وفقا للصحيفة .
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم السبت بانقطاع الاتصال مع ثلاثة سياح إسرائيليين في الأردن بعد تدفق السيول العارمة في المملكة .
وقالت الهيئة إن قنصل إسرائيل في المملكة الأردنية الهاشمية يتابع الموضوع.