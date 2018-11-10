العثور على 4 إسرائيليين فُقدوا في سيول الأردن

هسبريس - د.ب.أ

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إنه تم العثور على أربعة إسرائيليين فقدوا الاتصال بأسرهم خلال تواجدهم في مناطق جنوبى المملكة تعرضت لسيول .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية / بيترا / عن غنيمات قولها "سفارتنا في تل ابيب تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لغايات التأكد من المعلومة وطلب الأسماء للإسرائيليين المفقودين".

وأوضحت أنه حتى الآن جرى تواصل 4 أفراد إسرائيليين مع أسرهم، فيما لا تزال المعلومات بشأن اثنين آخرين غير مؤكدة.

كانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق السبت ،أن السلطات فقدت الاتصال مع اثنين من السياح الإسرائيليين فى جنوب الأردن وسط فيضانات عارمة فى عدة مناطق أودت بحياة 11 شخصا منذ أمس الجمعة.

وترددت تقارير أن أربعة سياح إسرائيليين إضافيين في الأردن في وضع آمن، وفقا للصحيفة .

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم السبت بانقطاع الاتصال مع ثلاثة سياح إسرائيليين في الأردن بعد تدفق السيول العارمة في المملكة .

وقالت الهيئة إن قنصل إسرائيل في المملكة الأردنية الهاشمية يتابع الموضوع.