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إندونيسيا توقف البحث عن جثث ركاب طائرة محطمة

إندونيسيا توقف البحث عن جثث ركاب طائرة محطمة
هسبريس - و.م.ع
السبت 10 نونبر 2018 - 23:53

أوقفت إندونيسيا، السبت، عمليات البحث عن جثث مسافرين على متن طائرة (بوينغ) تحطمت في 29 أكتوبر الماضي في بحر جاوة، مما أسفر عن 189 قتيلا.

وقال رئيس وكالة عمليات الإغاثة محمد سيوغي، في تصريح صحافي "منذ بعد ظهر أمس، لم نعثر على ضحايا جدد، لذلك أعلن عن انتهاء عمليات البحث".

وأتاحت عمليات البحث العثور على حطام الطائرة (بوينغ 737-ماكس 8). كما ع ثر على أحد "صندوقيها الأسودين" الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالرحلة، لكن لم يعثر على الثاني الذي يتضمن تسجيلات تتعلق باتصالات الطاقم.

وأمرت الحكومة بمراقبة كل أساطيل بوينغ 737-ماكس 8 وب "تدقيق خاص" حول إدارة شركة طيران الخطوط الجوية "ليون إير" المنخفضة التكلفة التي تعرضت في السابق لانتقادات بسبب تأخيرات متكررة وحوادث أمنية وحادث في 2004 تسبب في مقتل 26 شخصا.

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