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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الإسبانية تشتبك مع متظاهرين في برشلونة

الشرطة الإسبانية تشتبك مع متظاهرين في برشلونة

الشرطة الإسبانية تشتبك مع متظاهرين في برشلونة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 10 نونبر 2018 - 20:50

ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أن المئات من الانفصاليين الكتالونيين اشتبكوا مع الشرطة الأسبانية الإقليمية اليوم السبت خلال مظاهرة في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.

نظم نحو 400 من أعضاء "لجان الدفاع عن الجمهورية" الموالية للانفصاليين مظاهرة مضادة لمسيرة يبلغ قوامها 1500 نظمتها الشرطة الوطنية والحرس المدني شبه العسكري.

وتطالب المسيرة التي دعت إليها نقابة الشرطة "خوسابول" بتحسين الأجور.

وكانت الشرطة حاولت الحيلولة دون حدوث مواجهة بين المظاهرتين، حيث ردت على الانفصاليين بالهراوات وغيرها من الأشياء.

وتعرضت الشرطة الإقليمية والمتظاهرون المؤيدون للانفصاليين لضربات شديدة قبيل الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا، حيث ألقيت قنابل الطلاء على الضباط.

وتملك الانفصاليون شعورا بالكراهية لقوة الشرطة الوطنية بعد أن حاولت استخدام القوة لمنع إجراء الاستفتاء في أكتوبر 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الفتاح السبت 10 نونبر 2018 - 21:29
أين مسرحية دعم الشعوب في تقرير مصيرهم للجنرالات العجزة. لم نسمع لهم حتى همسا, ولو إشارة بسيطة منددة ولو لمرة واحدة رغم أن قضية الكتلان بدأت مند 1922 يا من حرروا أفريقيا.
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2 - شي واحد السبت 10 نونبر 2018 - 21:47
العز للشرطة الإسبانية يجب أخذ الدروس منها لمواجهة انفصاليينا لا وجود لحقوق الإنسان ولا الحيوان في مثل هذه المواقف الوطن أولا وأخيرا
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