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كُتّاب وآراء
الشرطة الإسبانية تشتبك مع متظاهرين في برشلونة
ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أن المئات من الانفصاليين الكتالونيين اشتبكوا مع الشرطة الأسبانية الإقليمية اليوم السبت خلال مظاهرة في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.
نظم نحو 400 من أعضاء "لجان الدفاع عن الجمهورية" الموالية للانفصاليين مظاهرة مضادة لمسيرة يبلغ قوامها 1500 نظمتها الشرطة الوطنية والحرس المدني شبه العسكري.
وتطالب المسيرة التي دعت إليها نقابة الشرطة "خوسابول" بتحسين الأجور.
وكانت الشرطة حاولت الحيلولة دون حدوث مواجهة بين المظاهرتين، حيث ردت على الانفصاليين بالهراوات وغيرها من الأشياء.
وتعرضت الشرطة الإقليمية والمتظاهرون المؤيدون للانفصاليين لضربات شديدة قبيل الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا، حيث ألقيت قنابل الطلاء على الضباط.
وتملك الانفصاليون شعورا بالكراهية لقوة الشرطة الوطنية بعد أن حاولت استخدام القوة لمنع إجراء الاستفتاء في أكتوبر 2017.