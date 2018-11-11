24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبابي: فعلت المطلوب للفوز بجائزة الكرة الذهبية
- الجسم يحرق وقت الراحة سعرات أكثر في المساء
- عريقات يثمن دعوة الملك إلى الحوار مع الجزائر
- الرئيس ماكرون يحظى بثقة 27% من الفرنسيين
- تنسيق أمني يوقع بمروجين للأقراص المهلوسة
- الحكومة تفرج عن تفاصيل دراسة اعتماد "الساعة الإضافية" بالمغرب - (257)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يبحث عن مستشارين جدد - (106)
- شيوخ الصحراء يُجمِعون على ضرورة طي صفحات الخلاف مع الجزائر - (58)
- سكان فاس "يطردون" الأزمي .. وحصيلة "العمدة" تتوسل العثماني - (56)
- العثماني يشتكي سياسة "الأرض المحروقة" ونشر "الأخبار الزائفة" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مناورات عسكرية روسية تكافح الإرهاب والقرصنة
أفاد المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي، العقيد البحري فاديم سيرغيا، أمس السبت، أن مناورات عسكرية روسية يابانية مشتركة لمكافحة الإرهاب والقرصنة ،وهي الأول من نوعها ،انطلقت اليوم في منطقة خليج عدن.
وأوضح المصدر أن مناورات عسكرية بحرية في خليج عدن انطلقت ،وتشارك فيها سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية ونظيرتها اليابانية .
وأضاف أنه من الجانب الروسي، تشارك السفينة "سيفيرومورسك"، ومن الجانب الياباني السفينة "إيكاتسوتي"، مشيرا إلى أن الغرض من المناورات هو زيادة مستوى التفاعل بين السفن الحربية الروسية واليابانية في سياق الإجراءات المشتركة لمكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي .
وسيتم وفق المصدر، محاكاة عملية صد هجوم على سفينة مرافقة وهبوط طائرات مروحية ، وفي المرحلة الأخيرة من المناورة، سيتبادل البحارة الروس واليابانيون الجولات على متن السفينتين.