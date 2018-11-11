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الرئيسية | خارج الحدود | مناورات عسكرية روسية تكافح الإرهاب والقرصنة

مناورات عسكرية روسية تكافح الإرهاب والقرصنة

مناورات عسكرية روسية تكافح الإرهاب والقرصنة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 11 نونبر 2018 - 00:50

أفاد المتحدث باسم أسطول الشمال الروسي، العقيد البحري فاديم سيرغيا، أمس السبت، أن مناورات عسكرية روسية يابانية مشتركة لمكافحة الإرهاب والقرصنة ،وهي الأول من نوعها ،انطلقت اليوم في منطقة خليج عدن.

وأوضح المصدر أن مناورات عسكرية بحرية في خليج عدن انطلقت ،وتشارك فيها سفن حربية تابعة للقوات البحرية الروسية ونظيرتها اليابانية .

وأضاف أنه من الجانب الروسي، تشارك السفينة "سيفيرومورسك"، ومن الجانب الياباني السفينة "إيكاتسوتي"، مشيرا إلى أن الغرض من المناورات هو زيادة مستوى التفاعل بين السفن الحربية الروسية واليابانية في سياق الإجراءات المشتركة لمكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي .

وسيتم وفق المصدر، محاكاة عملية صد هجوم على سفينة مرافقة وهبوط طائرات مروحية ، وفي المرحلة الأخيرة من المناورة، سيتبادل البحارة الروس واليابانيون الجولات على متن السفينتين.

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