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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في إطلاق نار بعزاء في غواتيمالا

قتلى وجرحى في إطلاق نار بعزاء في غواتيمالا

قتلى وجرحى في إطلاق نار بعزاء في غواتيمالا
هسبريس - إفي
الأحد 11 نونبر 2018 - 17:33

شهد عزاء بمدينة غواتيمالا إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة، حسب ما أفادت مستشفى "سان خوسيه دي ديوس" العام.

ووقعت الأحداث في منطقة لا رينيتا بغواتيمالا العاصمة، وأوضح المستشفى، في بيان، أنه استقبل 12 جريحا في قسم الطوارئ.

كما أشار المصدر إلى أن ثلاثة من المصابين فارقوا الحياة عقب دخولهم المركز الطبي، بينما لا يزال هناك أربعة أخرون في غرف العمليات.

وتعد غواتيمالا، التي تشهد متوسط 16 عملية اغتيال يوميا، واحدة من أكثر الدول عنفا عبر العالم، وبحسب السلطات فإن أغلب عمليات القتل على صلة بنشاط العصابات وتجار المخدرات.

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