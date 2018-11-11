اختناقات في اقتحام قوات إسرائيلية مدرسة بالخليل

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب عشرات الطلبة وأحد المعلمين، اليوم الأحد، بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مدرسة طارق بن زياد، في بيان، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدرسة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات".

وأضاف المسؤول التربوي نفسه أن عشرات الطلبة وأحد المعلمين أصيبوا بحالات اختناق وإغماء، وقد تمت معالجتهم ميدانيا.

جدير بالذكر أن مدرسة طارق بن زياد، الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاحتكاك اليومي مع المواطنين.