التجسس لصالح روسيا يطارد ضابطا بجيش النمسا

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة الأنباء النمساوية "إيه.بي.إيه"، عن متحدث باسم الادعاء في سالزبورغ، أنه تم اعتقال ضابط كبير في الجيش من المعتقد أنه تجسس لصالح موسكو على مدى عقود.

وقال المتحدث إن الضابط المتقاعد اعتقل في النمسا العليا يوم الجمعة الماضي، بينما يجري حاليا استجوابه بخصوص المنسوب إليه.

وكان المستشار النمساوي المحافظ زيباستيان كورتس، الذي يرأس ائتلافا مع حزب الحرية اليميني المتطرف الموالي لموسكو، قد أعلن أنه من المعتقد أن كولونيلا متقاعدا تجسس لحساب موسكو منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى هذا العام.

ويدرس الادعاء العام طلب وضع العسكري نفسه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين محاكمته أمام العدالة النمساوية.